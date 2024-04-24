Блогера Елену Блиновскую оставили в СИЗО до конца июля

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 203 0

Гособвинение не считает веской причиной для изменения меры пресечения службу ее мужа в зоне СВО.

Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Московский городской суд продлил арест блогера Елены Блиновской до 26 июля, удовлетворив ходатайство гособвинения. Об этом рассказал корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Гособвинение не считает, что нахождение мужа Блиновской Алексея в зоне спецоперации на Украине является достаточно веской причиной для изменения меры пресечения.

«Блиновский самостоятельно оставил детей на попечение третьих лиц и убыл для исполнения службы», — сказали представители гособвинения в ходе судебного заседания.

Несмотря на то, что сама блогер расплакалась в суде, умоляя изменить меру пресечения из-за своих детей, она останется в СИЗО еще на три месяца.

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Дело Блиновской — одно из самых громких расследований прошлого года. Блогера обвиняют в неуплате налогов на 1,4 миллиарда рублей. Также следствие инкриминирует ей легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем, а также неправомерный оборот средств платежей.

Долгое время «королева марафонов» находилась под домашним арестом, но меру пресечения изменили из-за нарушений. Блиновская организовала мероприятие в своем коттедже и пригласила на него свидетеля по уголовному делу. Теперь она находится в СИЗО. Ее муж Алексей недавно подписал контракт об участии в спецоперации.

Ранее 5-tv.ru писал, что следствие попросило суд продлить арест Елене Блиновской.

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