На Пятом канале акция «День добрых дел» для Егора из Барнаула

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Мальчик родился с одним из самых опасных пороков сердца и уже перенес несколько операций.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

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Сегодня день добрых дел на Пятом канале! И наша помощь нужна Егору из Барнаула — мальчик родился с одним из самых опасных пороков сердца и уже перенес несколько операций.

Но ребенок растет, и его сердце с трудом справляется с нагрузкой. Состояние Егора резко ухудшается, ему срочно нужна сложная дорогостоящая операция.

На ее оплату не хватает трех миллионов рублей — помочь собрать эти деньги можем мы с вами. Для этого достаточно навести камеру вашего смартфона на QR-код, который вы видите на экране, или отправить СМС с суммой пожертвования на короткий номер 22-22.

На медосмотре Егор даже без просьбы врача, уже по привычке, протягивает руку — измерить пульс, давление и содержание кислорода в крови. У него редкий и опасный порок сердца: атрезия легочной артерии, дефект межжелудочковой и предсердной перегородки.

Сразу после рождения Егор попал в реанимацию — никто не мог дать гарантий, что малыш выживет. До сих пор в семье вспоминают те первые месяцы в больнице как самые страшные.

«Там он учился жить. Очень долго он был на вскармливании через носик. Все было очень сложно, он все время кричал, синел, чернел», — рассказывает Елена Юркова, мама Егора.

Вместо легочных артерий, которые у Егора не сформировались, были только так называемые коллатерали — сосуды, по которым кровь поступала из сердца в легкие. Но они очень тонкие и не могут обеспечить организм достаточным количеством кислорода.

Поэтому Егор постоянно задыхался. После ряда операций врачам удалось расширить правую артерию, а вместо отсутствующего клапана установить стент.

Сейчас Егор учится в третьем классе — ходит, как и его сверстники, в обычную школу. Недавно увлекся шахматами, учится плавать и сочиняет сценарии для мультфильмов.

Конечно, в его жизни все еще есть ограничения — он не может заниматься спортом и быстро устает. Особенно в последнее время.

Состояние Егора снова заметно ухудшилось. Мальчик растет, а, значит, увеличивается и нагрузка на сердце — нужна еще одна операция.

«Если Егору вовремя не сделать операцию, то, конечно, здесь могут возникнуть различные осложнения. Это дефицит кислорода в крови, это нарушение мозговой деятельности, это нарушение деятельности всех внутренних органов, это нарушение физического развития ребенка», — объясняет врач-педиатр Светлана Иванова.

Хирурги планируют восстановить вторую легочную артерию и заменить временный стент в сердце на искусственный клапан. И тогда мальчик не просто перестанет задыхаться, а даже сможет заниматься спортом.

Например, играть в футбол наравне с друзьями. Егор — очень общительный мальчик и у него много друзей, которые ему помогают.

Такую сложную операцию готовы провести специалисты в Испании. Часть средств — на лечение и перелет — родителям удалось собрать самостоятельно.

Но нужно еще 3 000 000 рублей. Для семьи из Барнаула, где есть еще младшая дочь, это непосильная сумма.

Но мы с вами, все вместе, можем помочь прямо сейчас. И тогда Егор будет здоровым, а, когда вырастет, сможет осуществить свою заветную мечту: получить две профессии — доктора и режиссера.

Помогите сейчас — завтра будет поздно! В случае, если отправка СМС-сообщения по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Егору, обратившись напрямую в благотворительный фонд.

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