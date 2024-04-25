Россия направила ноту в МИД Турции из-за ситуации с Turkish Airlines

Посольство России направило ноту в министерство иностранных дел Турции в связи с ситуацией по авиакомпании Turkish Airlines. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

Дипломат со ссылкой на данные генконсульства России в Стамбуле объяснила, что отказы Turkish Airlines россиянам в посадке на рейсы, следующие через Турцию в страны Латинской Америки, связаны с введенными данными странами правилами въезда на их территорию. По этой причине авиакомпания при организации перелетов руководствуется правилами Международной организации гражданской авиации и страны следования.

«Вопрос акцентированно ставится перед турецкой стороной, в том числе, в ходе состоявшегося 19 апреля заседания российско-турецкой подгруппы по безопасности и защите прав туристов… Нота, направленная посольством в МИД Турции по этому поводу, по подтверждению турецкой стороны внимательно изучается», — сказала Захарова.

Почему Turkish Airlines отказывает россиянам в посадке на рейсы

С начала весны были зафиксированы случаи, когда турецкая авиакомпания Turkish Airlines не допускала на рейсы из Стамбула в Аргентину и Бразилию пассажиров, в том числе граждан России. В качестве причин указывались отсутствие багажа или «чистый» паспорт. А иногда причины такого решения и вовсе не озвучивались.

Так, россиянин из Санкт-Петербурга рассказал в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru, что его не пустили на рейс из Стамбула в Мексику, где мужчина собирался посетить концерт Мадонны. У нашего собеседника все документы были в полном порядке. Однако сотрудница турецкого аэропорта на стойке регистрации даже не притронулась к ним, якобы просто увидев гражданство России.

В связи с такими сообщениями дипломаты РФ обратились к МИД Турции. После этого Turkish Airlines выпустила памятку для россиян о транзите в Латинскую Америку. Пассажирам, как отмечается, важно соблюдать правила в аэропортах.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что замглавы МИД России Сергей Рябков связал недопуск россиян на рейсы из Турции в Мексику с давлением США. Москва решит эту проблему с «прямотой и уверенностью», пообещал дипломат.