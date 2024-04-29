Оставшиеся в России западные банки уплатили в четыре раза больше налогов в 2023 году

|
Евгения Романова
Евгения Романова 79 0

FT: европейские банки в России уплатили в 2023 году более €800 млн налогов

Оставшиеся в России западные банки уплатили в четыре раза больше налогов в 2023 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Больше всех пришлось заплатить Raiffeisen Bank International.

Крупнейшие европейские банки, которые продолжают работать в России, заплатили в 2023 году в стране в четыре раза больше налогов, чем до начала спецоперации. Об этом передает газета Financial Times.

Так, Raiffeisen Bank International, Unicredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP отчитались, что их совокупная прибыль в 2023 году составила свыше трех миллиардов евро. Они заплатили порядка 800 миллионов евро налогов. Для сравнения: в 2021 году прибыль была втрое меньше, а налоговые выплаты составили 200 миллионов евро.

Больше половины налогов выплатил австрийский Raiffeisen Bank International. Газета проанализировала вакансии банка в РФ и пришла к выводу, что у него есть «амбициозные планы» по «многократному расширению активной клиентской базы».

Отмечается, что выплата налогов европейскими банками в России помогают стране поддерживать финансовую стабильность, несмотря на санкции.

Экономическое давление на Россию возникло на фоне проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса от националистов. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Сбербанка Герман Греф выступил против создания единого центра международных расчетов. После отказа банков Китая и Турции проводить расчеты с контрагентами из РФ осуществлять финансовые операции стало сложнее.

Тема:
Спецоперация
29 апр
На каких условиях? В США надеются на участие России в переговорах по Украине
29 апр
Выставка трофейных боевых машин готовится к открытию в Парке Победы
29 апр
Войска РФ отразили две контратаки мотопехотной бригады ВСУ под Донецком
29 апр
Русские продвигаются: ВСУ перестали строить оборонные сооружения в Авдеевке
29 апр
«Вопрос времени»: власти КНДР предрекли США поражение на Украине
29 апр
Российские бойцы освободили село Семеновка в ДНР
29 апр
В ГУР Украины пожаловались на блокировку в Telegram «бота разведки»
29 апр
Боевой трофей: российские бойцы эвакуировали с линии фронта танк Abrams
29 апр
Украина пересмотрела соблюдение Европейской конвенции по правам человека
29 апр
«Они должны бояться»: властям Украины напомнили о предупреждении Путина
+12° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
91.78
-0.23 98.03
-0.69
Месяц красоты: когда в мае 2024 делать стрижку на успех и финансовую удач...

Последние новости

1:05
«Вижу вместо вас инопланетянку»: как Катя Лель связана с потусторонним миром
0:52
«Вбить клин между Европой и США»: Си Цзиньпин отправится в европейское турне
0:38
«Отжал мой картофельный заводик»: Рудковская заявила о предательстве лучшего друга семьи
0:24
Чехия обвинила Россию во взрывах на складах со снарядами для ВСУ
0:10
В Пулково прокомментировали запрет на упаковку багажа в пищевую пленку
23:55
«Мы должны готовиться»: к чему приведет назначение Рютте на пост генсека НАТО

Сейчас читают

Выставка трофейных боевых машин готовится к открытию в Парке Победы
«Тяжеловато»: сын Юрия Куклачева с последними новостями о состоянии отца
«Спасают свою шкуру любой ценой»: военный эксперт назвал причины отступления ВСУ
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео