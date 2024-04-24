Кровавая вакханалия: МИД возмутился отсутствием реакции Запада на гибель Еремина

Гендиректор ЮНЕСКО должна была оценить действия боевиков Украины в отношении сотрудников СМИ, но до сих пор тишина.

Западные организации до сих пор не отреагировали на убийство военкора «Известий» Семена Еремина в зоне спецоперации в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое заявление в Telegram-канале сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Вчера попрощались с Семеном Ереминым, военкором «Известий», которого ВСУшники целенаправленно и хладнокровно забросали с дронов разрывными боеприпасами, невзирая ни на какие плашки «Пресса», — написала дипломат.

Принятые во всем мире обозначения корреспондентов и журналистов, продолжила она, наоборот, служат для адептов властей Украины лакомой мишенью. Захарова напомнила, что 21 апреля отмечалось 70-летие вступления страны в ЮНЕСКО. Гендиректор организации Одри Азуле до сих пор не дала оценку «кровавой вакханалии киевских преступников и убийц», хотя она должна реагировать на нападение сотрудников СМИ.

«Как может ЮНЕСКО быть глобальным ориентиром в вопросах этики и гуманитарных стандартов, если ее руководитель демонстрирует все признаки взращенного на почве политической ангажированности жестокосердия и отсутствия элементарной эмпатии? Где все те, кто много лет протаскивал в СБ (Совбезе. — Прим.ред.) ООН резолюции о безопасности журналистов? Где ОБСЕ?» — подчеркнула Захарова.

Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб в зоне спецоперации при выполнении профессиональных обязанностей, снимая репортаж. О его гибели стало известно 19 апреля. Журналисту было 42 года.

Еремин погиб в результате атаки вражеского FPV-дрона — после второго сброса с беспилотника он получил ранения, впоследствии чего скончался.

Накануне, 23 апреля, состоялась церемония прощания с Семеном Ереминым. В ней приняли участие коллеги и близкие погибшего военкора. Многие говорили о том, что он — честный, открытый, смелый и по-настоящему преданный своему делу, друзьям, семье. Мы все потеряли достойного, большого человека. Вечером Еремина похоронили на Троекуровском кладбище. Гроб с телом журналиста торжественно пронесли к месту погребения под звуки военного оркестра.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин наградил военкора «Известий» Семена Еремина орденом Мужества посмертно.