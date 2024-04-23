Военкора «Известий» Еремина похоронили на Троекуровском кладбище
Гроб с телом журналиста торжественно пронесли к месту погребения под звуки военного оркестра.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
Погибшего во время съемок сюжета в зоне СВО военкора «Известий» Семена Еремина похоронили на Троекуровском кладбище на одной аллее с другими выдающимися российскими и советскими журналистами.
Гроб с телом журналиста торжественно пронесли к месту погребения под звуки военного оркестра. Далее шествовали члены семьи, друзья, коллеги. Никто не сдерживал слез.
После того, как гроб был опущен в могилу, каждый присутствующий бросил горсть земли, прощаясь с выдающимся корреспондентом.
Еремин погиб в Запорожской области 19 апреля, ему было 42 года. Во время съемки репортажа он получил смертельное ранение при атаке украинского FPV-дрона.
В СК России сообщили, что журналист погиб в результате прицельной атаки ВСУ. Ведомство установит всех причастных к гибели Еремина.
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