Военкора «Известий» Еремина похоронили на Троекуровском кладбище

Погибшего во время съемок сюжета в зоне СВО военкора «Известий» Семена Еремина похоронили на Троекуровском кладбище на одной аллее с другими выдающимися российскими и советскими журналистами.

Гроб с телом журналиста торжественно пронесли к месту погребения под звуки военного оркестра. Далее шествовали члены семьи, друзья, коллеги. Никто не сдерживал слез.

После того, как гроб был опущен в могилу, каждый присутствующий бросил горсть земли, прощаясь с выдающимся корреспондентом.

Еремин погиб в Запорожской области 19 апреля, ему было 42 года. Во время съемки репортажа он получил смертельное ранение при атаке украинского FPV-дрона.

В СК России сообщили, что журналист погиб в результате прицельной атаки ВСУ. Ведомство установит всех причастных к гибели Еремина.