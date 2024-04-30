«Изгибы исключительности»: в МИД РФ высказались о позиции США по МУС и Израилю

Захарова: у стратегов США расслоилось сознание из-за позиции по МУС и Израилю
Фото: www.globallookpress.com / Gili Yaari
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Американские власти сделали ряд заявлений относительно полномочий Международного уголовного суда в рамках действий ЦАХАЛ в секторе Газа.
Заявление Белого дома о том, что расследование Международного уголовного суда (МУС) действий Израиля в секторе Газа выходит за пределы его юрисдикции в очередной раз демонстрирует расслоение сознания у руководства США. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Таким образом дипломат прокомментировал слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая указала, что МУС не имеет права выдавать ордер на арест израильских высокопоставленных лиц.
Захарова напомнила, что некоторые судьи МУС находятся под американскими санкциями, а сами Штаты не признают легитимность суда в отношении себя и своих партнеров. Однако все это не мешает Вашингтону поддерживать выдачу ордеров в отношении российских руководителей.
«Изгибы исключительности: чувство абсолютной вседозволенности приводят к абсурдности умопостроений», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. Вскоре боевики ХАМАС зашли на территорию еврейского государства, взяв заложников, но израильская армия выдавила их обратно в анклав.
В ответ Израиль объявил о старте операции «Железные мечи». Ракетные удары ЦАХАЛ по больницам и школам в Газе, а также вблизи лагерей беженцев вызвали осуждение со стороны многих стран.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в США оправдали Израиль за убийства детей в Газе.
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