Россиян предупредили о штрафах за порчу георгиевской ленточки

В данном вопросе важен мотив.

За публичную порчу георгиевской ленточки россиянам придется заплатить до пяти миллионов рублей или они могут получить срок до пяти лет лишения свободы, предупредила депутат Госдумы Ольга Занко в интервью РИА Новости.

«Максимальное наказание, например, при осквернении символа группой лиц по предварительному сговору или с использованием СМИ либо интернета — штраф в пять миллионов рублей или пять лет лишения свободы», — сказала Занко.

При этом не стоит опасаться штрафов за испорченную ленточку, потому что в этом вопросе важен мотив. За ношение ленточки на сумке или закреплении на антенне автомобиля, человека не оштрафуют. Вместе с тем Занко призвала носить символ Победы с уважением. Лучшее место для нее — на груди.

«Мы не рекомендуем ношение символа воинской славы на теле ниже уровня локтя, на сумках, животных и снаружи автомобилей», — добавила она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Музее Победы в Москве стартовала акция «Стена памяти».