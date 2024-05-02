Россиян предупредили о штрафах за порчу георгиевской ленточки

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 31 0

Депутат Занко: за порчу георгиевской ленточки можно заплатить пять миллионов

Россиян предупредили о штрафах за порчу георгиевской ленточки

Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
День Победы 9 Мая

В данном вопросе важен мотив.

За публичную порчу георгиевской ленточки россиянам придется заплатить до пяти миллионов рублей или они могут получить срок до пяти лет лишения свободы, предупредила депутат Госдумы Ольга Занко в интервью РИА Новости.

«Максимальное наказание, например, при осквернении символа группой лиц по предварительному сговору или с использованием СМИ либо интернета — штраф в пять миллионов рублей или пять лет лишения свободы», — сказала Занко.

При этом не стоит опасаться штрафов за испорченную ленточку, потому что в этом вопросе важен мотив. За ношение ленточки на сумке или закреплении на антенне автомобиля, человека не оштрафуют. Вместе с тем Занко призвала носить символ Победы с уважением. Лучшее место для нее — на груди.

«Мы не рекомендуем ношение символа воинской славы на теле ниже уровня локтя, на сумках, животных и снаружи автомобилей», — добавила она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Музее Победы в Москве стартовала акция «Стена памяти».

Тема:
День Победы 9 Мая
29 апр
В Молдавии отменяют штрафы за ношение георгиевской ленты
27 апр
«Скульптура войны и мира»: в музее Победы откроется новая выставка к 9 Мая
26 апр
В Тирасполе стартовала акция «Георгиевская ленточка»
26 апр
Путин: День Победы — священный праздник для всех россиян
26 апр
В новых регионах и за рубежом: стартовала традиционная акция «Диктант Победы»
26 апр
В МВД предупредили пенсионеров о возможном мошенничестве перед 9 Мая
25 апр
Песков рассказал о планах Путина на майские праздники
24 апр
В России стартовала акция памяти «Георгиевская лента»
24 апр
В Москве прошла ночная репетиция парада Победы
23 апр
«Бессмертный полк»: в каком формате состоится шествие в 2024 году
+9° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
91.78
-0.23 98.03
-0.69
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:26
«Чтобы дать понять»: Кулеба о повреждении половины энергосистемы Украины
12:20
Зима возвращается: холод, ветер и дожди накроют Москву на Пасху
12:18
МВД хочет сделать обязательным флаг России на автомобильных номерах
12:16
Украина намерена добиться ограничения съемки территории страны со спутников
12:04
Умер после кормления: полиция обнаружила мертвого грудного ребенка в Петербурге
11:48
Главный экспонат: выставка трофейной техники НАТО вызвала ажиотаж в Москве

Сейчас читают

«Тарасам — смерть, своим отпрыскам — Куршавель»: как украинские паны дурят свой народ
За что ГИБДД будет аннулировать регистрацию у автовладельцев: дают 10 дней
Женщина-скандал: из-за чего Элина Быстрицкая умерла в одиночестве
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео