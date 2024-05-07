Инаугурация президента России Владимира Путина: прямая трансляция

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Дарья Евстрахина
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Прямая трансляция инаугурации президента России Владимира Путина

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Штукина

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Тема:
Инаугурация Владимира Путина 2024

В середине марта прошли трехдневные выборы президента Российской Федерации. По итогам голосования победил действующий глава государства. За него отдали голоса 87,28% избирателей.

В Кремле проходит инаугурация президента Российской федерации. 7 мая 2024 года Владимир Путин официально вступает в должность и будет занимать пост до 2030 года. 5-tv.ru ведет прямую трансляцию торжественной церемонии, которая по традиции проходит в Андреевском зале.

Трехдневные выборы главы государства прошли в России в марте 2024 года. По итогам голосования победил действующий президент страны. За Владимира Путина отдали голоса 87,28% избирателей.

Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в этом году в церемонии будут «небольшие нюансы».

«В целом, церемония достаточно прописанная хорошо, стандартная, поэтому мы будем следовать этой церемонии. Определенные нюансы будут иметь место. Мы своевременно будем вас информировать», — сказал он.

Согласно традиции, ключевым моментом инаугурации является принесение присяги главному закону страны — Конституции, произнося в торжественной форме зафиксированный в документе текст. Также используются символы государственной власти — штандарт, знак президента Российской Федерации и специальный экземпляр Конституции. После этого судья Конституционного суда передает вступившему в должность президенту символы власти. Завершается церемония речью нового главы государства и 30-ю залпами салюта с Кремлевской набережной.

Среди приглашенных гостей в обязательном порядке присутствуют представители трех ветвей власти — судебная, исполнительная и законодательная. Гости располагаются в Андреевском зале, а другая часть в Георгиевском и Александровском.

Более подробно о деталях церемонии в материале 5-tv.ru.

Тема:
Инаугурация Владимира Путина 2024
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