Инаугурация президента России Владимира Путина: прямая трансляция

Прямая трансляция инаугурации президента России Владимира Путина
Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
В середине марта прошли трехдневные выборы президента Российской Федерации. По итогам голосования победил действующий глава государства. За него отдали голоса 87,28% избирателей.
В Кремле проходит инаугурация президента Российской федерации. 7 мая 2024 года Владимир Путин официально вступает в должность и будет занимать пост до 2030 года. 5-tv.ru ведет прямую трансляцию торжественной церемонии, которая по традиции проходит в Андреевском зале.
Трехдневные выборы главы государства прошли в России в марте 2024 года. По итогам голосования победил действующий президент страны. За Владимира Путина отдали голоса 87,28% избирателей.
Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в этом году в церемонии будут «небольшие нюансы».
«В целом, церемония достаточно прописанная хорошо, стандартная, поэтому мы будем следовать этой церемонии. Определенные нюансы будут иметь место. Мы своевременно будем вас информировать», — сказал он.
Согласно традиции, ключевым моментом инаугурации является принесение присяги главному закону страны — Конституции, произнося в торжественной форме зафиксированный в документе текст. Также используются символы государственной власти — штандарт, знак президента Российской Федерации и специальный экземпляр Конституции. После этого судья Конституционного суда передает вступившему в должность президенту символы власти. Завершается церемония речью нового главы государства и 30-ю залпами салюта с Кремлевской набережной.
Среди приглашенных гостей в обязательном порядке присутствуют представители трех ветвей власти — судебная, исполнительная и законодательная. Гости располагаются в Андреевском зале, а другая часть в Георгиевском и Александровском.
Более подробно о деталях церемонии в материале 5-tv.ru.
- 7 мая
- Путин приехал в Кремль на церемонию инаугурации на новом Aurus
- 7 мая
- Путин выступает с первой речью после вступления в должность президента РФ
- 7 мая
- «Мы вернули себе себя»: певец Майданов отметил особые заслуги Путина на посту президента
- 7 мая
- Владимир Путин официально вступил в должность президента России
- 7 мая
- «Вторично» — Песков об игнорировании Западом приглашений на инаугурацию Путина
- 7 мая
- В Кремле началась церемония инаугурации Владимира Путина
- 7 мая
- Западные СМИ заявили о расколе в Европе из-за приглашений на инаугурацию Путина
- 7 мая
- Ряд улиц перекроют в центре Москвы из-за инаугурации президента
- 7 мая
- Считанные часы остаются до инаугурации Путина
- 6 мая
- Премиальная премьера: Путин прибудет на церемонию инаугурации на новом Aurus
Читайте также
87%
-0.38 98.47
-0.09
Нашли ошибку?