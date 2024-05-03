Наши трофеи: зарубежные военные атташе посетили выставку натовской техники в Москве

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Александр Тарасов
Александр Тарасов Эксклюзив 1 644 0

Зарубежные военные атташе посетили выставку натовской техники в Москве

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

В экспозицию вошли 32 захваченные российскими бойцами единицы. Среди экспонатов и американские Abrams, и немецкие Leopard.

Представители военно-дипломатического корпуса иностранных государств посетили в Москве парк захваченной в ходе специальной военной операции (СВО) боевой техники ВСУ. Среди экспонатов — более 30 боевых машин, в них входит и техника стран НАТО.

На Поклонной горе в Москве представители таких дружественных стран, как Белоруссия, КНР, Сербия, Пакистан, Сирия и другие увидели 32 единицы трофейной техники, включая танки Abrams и Leopard 2. Более того, экспозиция перед Музеем Победы вместила в себя боевые машины 12 стран — США, Великобритании, Германии, Украины и ряда других.

Выставка открылась в столице России 1 мая, а продлится как минимум месяц. Посетители смогут увидеть не только трофейную боевую технику, но и различные образцы стрелкового вооружения иностранных армий. На выставке также выставлены и информационные стенды, благодаря которым можно узнать не только о месте захвата зарубежной техники российскими военными, но и сами обстоятельства.

Ранее 5-tv.ru подробно писал об экспонатах выставки на Поклонной горе. В их числе — все, что осталось от грозного американского танка Abrams, который подбили на авдеевском направлении. Отмечается, что для сотрудников посольств НАТО — особые условия.

Тема:
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