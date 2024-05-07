Считанные часы остаются до инаугурации Путина

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В Кремле 7 мая пройдет инаугурация избранного президента России Владимира Путина

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Тема:
Инаугурация Владимира Путина 2024

Все это зрители Пятого канала смогут увидеть в прямом эфире.

Считанные часы остаются до торжественной церемонии в Кремле, во время которой Владимир Путин вступит в должность президента нашей страны. В залах Большого Кремлевского дворца сейчас идут финальные приготовления.

За несколько минут до полудня к парадному входу подъедет обновленный президентский Aurus в сопровождении кортежа. С этого момента буквально каждая секунда пройдет по сценарию, который разработали в протокольной службе.

Текст присяги Путин произнесет в Андреевском зале. На церемонии будут присутствовать члены правительства, депутаты, дипломатический корпус, а также председатель Конституционного суда.

Именно он объявит о том, что избранный глава государства вступил в должность. Протоколом предусмотрено обязательное обращение президента к гражданам России.

А по окончании церемонии прозвучит салют из 30 артиллерийских залпов. На Соборной площади парадным строем пройдет президентский полк.

Все это зрители Пятого канала смогут увидеть в прямом эфире. Трансляцию из Кремля начинаем ровно в полдень — не пропустите.

Тема:
Инаугурация Владимира Путина 2024
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