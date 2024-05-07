Затаили дыхание: Израиль готовится к операции в Рафахе, несмотря на перемирие

На соглашение пошли в ХАМАС. Однако израильская армия продолжает вести подготовку к заходу на юг сектора Газа.

На Ближнем Востоке пытаются установить перемирие. Во всяком случае на это готовы пойти в ХАМАС. Проблема — в Израиле, который продолжает готовиться к полномасштабной операции в Рафахе — это юг сектора Газа, где укрываются более миллиона беженцев. При этом весь мир и даже главные союзники в Вашингтоне призывают Тель-Авив остановиться. Из сектора Газа — корреспондент «Известий» Марван Исбаита.

Весть о том, что долгожданное перемирие наступит и авиаудары прекратятся, застала палестинцев во время очередной эвакуации. Теперь из Рафаха. Люди на улицах празднуют, они ждут объявления о прекращении огня, потому что ХАМАС принял условия, о которых просила Армия обороны Израиля. Люди в Рафахе хотят чувствовать себя в безопасности, но обстрелы по-прежнему не прекращаются.

Движение ХАМАС через катарских и египетских посредников заявило о согласии с предложением о перемирии в Газе. Сделка по освобождению израильских заложников должна пройти в три этапа. Каждый по 42 дня.

«Мы затаили дыхание, когда ХАМАС согласился на прекращение огня, но, к сожалению, Израиль все еще хочет идти вперед и откладывает свой ответ. Если они войдут в Рафах, нам некуда будет идти», — сказал житель сектора Газа Нур.

ХАМАС согласен отпустить 33 заложника в обмен на заключенных палестинцев из тюрем Израиля. Затем ЦАХАЛ должен вывести войска из сектора Газа и в конечном итоге полностью снять блокаду с анклава.

«Как я рада! Я не могу описать насколько я счастлива! Мы так долго переезжали с места на место и жили в палатках», — делится жительница сектора Газа Умм Юсеф.

Предложение ХАМАС прозвучало после того, как Израиль приказал палестинским беженцам эвакуироваться из Рафаха. Там в палаточных лагерях сейчас выживают 1,5 миллиона человек.

«Меня зовут Моллас, я была эвакуирована из Газы на юг. Мы переживаем трудные времена. Нас много раз перемещали в незнакомые места и теперь опять надо уходить», — рассказывает женщина.

А ведь в самом начале наземной операции в секторе Газа Израиль призывал палестинцев эвакуироваться именно в Рафах. Но теперь туда собираются войти войска ЦАХАЛ. Людям советуют перебраться в Хан-Юнис. Там уже прошли боевые действия.

«Я надеялась, что перемирие настанет до того, как погиб мой сын. В результате ударов Израиля у многих матерей погибли сыновья. Мое сердце разбито. У меня на руках пятеро внуков, которые каждый день спрашивают об отце», — говорит Умм Махди.

На заявление ХАМАС Израиль ответил, что не видит стремления у палестинского движения прекратить огонь. Прошлой ночью авиация армии обороны Израиля нанесла массированный удар по Рафаху. Поражены 50 объектов. В результате бомбардировок погибли пять палестинцев. Десятки человек получили ранения. ЦАХАЛ готовится к наземной операции.