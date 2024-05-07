Затаили дыхание: Израиль готовится к операции в Рафахе, несмотря на перемирие

Эфирная новость 18 0

На Ближнем Востоке пытаются установить перемирие

Фото, видео: Reuters / AMIR COHEN; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

На соглашение пошли в ХАМАС. Однако израильская армия продолжает вести подготовку к заходу на юг сектора Газа.

На Ближнем Востоке пытаются установить перемирие. Во всяком случае на это готовы пойти в ХАМАС. Проблема — в Израиле, который продолжает готовиться к полномасштабной операции в Рафахе — это юг сектора Газа, где укрываются более миллиона беженцев. При этом весь мир и даже главные союзники в Вашингтоне призывают Тель-Авив остановиться. Из сектора Газа — корреспондент «Известий» Марван Исбаита.

Весть о том, что долгожданное перемирие наступит и авиаудары прекратятся, застала палестинцев во время очередной эвакуации. Теперь из Рафаха. Люди на улицах празднуют, они ждут объявления о прекращении огня, потому что ХАМАС принял условия, о которых просила Армия обороны Израиля. Люди в Рафахе хотят чувствовать себя в безопасности, но обстрелы по-прежнему не прекращаются.

Движение ХАМАС через катарских и египетских посредников заявило о согласии с предложением о перемирии в Газе. Сделка по освобождению израильских заложников должна пройти в три этапа. Каждый по 42 дня.

«Мы затаили дыхание, когда ХАМАС согласился на прекращение огня, но, к сожалению, Израиль все еще хочет идти вперед и откладывает свой ответ. Если они войдут в Рафах, нам некуда будет идти», — сказал житель сектора Газа Нур.

ХАМАС согласен отпустить 33 заложника в обмен на заключенных палестинцев из тюрем Израиля. Затем ЦАХАЛ должен вывести войска из сектора Газа и в конечном итоге полностью снять блокаду с анклава.

«Как я рада! Я не могу описать насколько я счастлива! Мы так долго переезжали с места на место и жили в палатках», — делится жительница сектора Газа Умм Юсеф.

Предложение ХАМАС прозвучало после того, как Израиль приказал палестинским беженцам эвакуироваться из Рафаха. Там в палаточных лагерях сейчас выживают 1,5 миллиона человек.

«Меня зовут Моллас, я была эвакуирована из Газы на юг. Мы переживаем трудные времена. Нас много раз перемещали в незнакомые места и теперь опять надо уходить», — рассказывает женщина.

А ведь в самом начале наземной операции в секторе Газа Израиль призывал палестинцев эвакуироваться именно в Рафах. Но теперь туда собираются войти войска ЦАХАЛ. Людям советуют перебраться в Хан-Юнис. Там уже прошли боевые действия.

«Я надеялась, что перемирие настанет до того, как погиб мой сын. В результате ударов Израиля у многих матерей погибли сыновья. Мое сердце разбито. У меня на руках пятеро внуков, которые каждый день спрашивают об отце», — говорит Умм Махди.

На заявление ХАМАС Израиль ответил, что не видит стремления у палестинского движения прекратить огонь. Прошлой ночью авиация армии обороны Израиля нанесла массированный удар по Рафаху. Поражены 50 объектов. В результате бомбардировок погибли пять палестинцев. Десятки человек получили ранения. ЦАХАЛ готовится к наземной операции.

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
7 мая
Рафах стал огромной ловушкой для миллиона беженцев из-за действий ЦАХАЛ
7 мая
Активисты устроили протесты против Израиля возле Met Gala в Нью-Йорке
6 мая
ХАМАС приняло предложение о прекращении огня в секторе Газа
3 мая
Турция приостановила всю торговлю с Израилем
2 мая
Небензя призвал провести расследование из-за массовых захоронений в Газе
1 мая
Колумбия разорвет отношения с Израилем из-за ситуации в Газе
30 апр
«Изгибы исключительности»: в МИД РФ высказались о позиции США по МУС и Израилю
29 апр
В США задержана кандидат в президенты Джилл Стайн
27 апр
Хуситы атаковали британский нефтяной танкер в Красном море
25 апр
В ЦАХАЛ назвали степень готовности к атаке на Рафах
+2° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
91.31
-0.38 98.47
-0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:22
Путин приехал в Кремль на церемонию инаугурации на новом Aurus
12:17
Путин выступает с первой речью после вступления в должность президента РФ
12:16
«Мы вернули себе себя»: певец Майданов отметил особые заслуги Путина на посту президента
12:14
Ребятам о зверятах: как правильно вести себя с детенышами диких животных
12:05
Владимир Путин официально вступил в должность президента России
12:00
«Вторично» — Песков об игнорировании Западом приглашений на инаугурацию Путина

Сейчас читают

Врач назвала пять главных симптомов рака легких
«Спрос не упал»: какой гонорар просит Владимир Пресняков-младший за корпоратив
Инаугурация президента России Владимира Путина: прямая трансляция

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео