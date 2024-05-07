Право на ошибку: что делать школьнику при неуспешной сдаче ЕГЭ

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 19 0

Профориентолог Алтухов: сдать ЕГЭ можно и в следующем году

Право на ошибку: что делать школьнику при неуспешной сдаче ЕГЭ

Фото: Алеев Егор / ТАСС

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Тема:
ЕГЭ

Между тем важно снизить эмоциональное давление на ребенка и осознать, что можно попробовать сдать экзамен и в следующем году.

Весной и летом для школьников наступает самая страшная пора — сдача ЕГЭ. Многие запуганы и считают, что ошибку допускать нельзя. Специалист в области профориентации, карьерной навигации и аналитики рынка труда Виталий Алтухов рассказал aif.ru, что получить желанную профессию школьники смогут даже без большого количества баллов на экзамене.

По словам Алтухова, не нужно целиться на престижные программы желанного университета. Достаточно перейти на смежную специальность, где конкурс меньше, а перевестись уже в процессе обучения. Даже если это популярный вуз страны, есть шансы пройти с небольшим количеством баллов. Такая тактика поможет снизить планку и эмоциональную нагрузку, а также не зацикливаться на конкретных предметах во время экзамена и бояться потерпеть неудачу.

Большим давлением и стрессом для школьника является желание сдать экзамен именно в этом году. Профориентолог подчеркнул, что в реальности попробовать можно и в другой раз. У человека будет не только понимание самой сути заданий ЕГЭ, но и больше времени подготовиться в спокойной обстановке. Это касается и тех, кто не прошел конкурс в вузе, не понравились полученные результаты или нет понимая, кем ребенок хочет быть.

Ранее 5-tv.ru сообщил, какие послабления подготовили для выпускников школ в 2024 году.

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