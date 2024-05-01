Ошибка допустима: выпускникам школ разрешили поступать в вузы без диплома?

Также ожидаются послабления при сдаче ЕГЭ.

В пресс-службе Министерства науки и высшего образования РФ (Минобрнауки) поделились в разговоре с URA.RU новыми правилами приема молодых людей в вузы. Ожидается, что выпускники этого года получат некоторые другие послабления при поступлении.

В Минобрнауки отметили, что в случае отсутствия оригинала диплома об окончании среднего учебного заведения, ВУЗ может принять в качестве основания заявление о согласии на зачисление. Там же будет указана причина, почему оригинал документа не был предоставлен.

Выпускники школ также могут заменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на внутренние вступительные испытания, которые проводят ВУЗы. Последние могут выбрать и сам формат сдачи, учитывая и индивидуальные достижения (волонтерство, конкурсы, олимпиады), полученные поступающими из новых регионов — до их принятия в состав РФ.

В Министерстве напомнили, что бюджетных мест будет больше по следующим специальностям: педагогическим, инженерным, медицинским и сельскохозяйственным. Это связано с тем, что они отвечают сегодняшним приоритетным целям России.

Ранее 5-tv.ru писал, что у школьников появится второй шанс для сдачи одного из предметов ЕГЭ, если они ранее его провалили — для этого выделено два дня в начале июля.