Реки вышли из берегов: в Хабаровском крае вода подошла к населенным пунктам

Эфирная новость 26 0

В Хабаровском крае из-за разлива рек вода подошла к населенным пунктам

Фото, видео: Telegram / МЧС Хабаровского края / mchskhv; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Паводки в регионах России

Уже затоплены около 50 участков. Людей эвакуируют.

Жителям Хабаровского края угрожает вода: сразу семь населенных пунктов попали в зону подтопления из-за разлива крупных рек. Способствуют паводку и обильные осадки.

Вода уже пришла в жилые дома, проникла на дачные участки и затопила дороги. Одно село вовсе оказалось отрезанным от большой земли.

Спасателям пришлось эвакуировать людей и ценное имущество на лодках. Пострадавших отвезли в пункт временного размещения. Там создали запасы провизии и вещей первой необходимости, поскольку в ближайшие дни в регионе ожидают ухудшения паводковой ситуации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Волгоград переживает нашествие мошкары. На город обрушились огромные полчища насекомых. Местные жители спасаются от назойливых мух всеми доступными способами, но даже проверенные методы порой бессильны против атакующей людей мошкары.

Тема:
Паводки в регионах России
28 июн
Под водой улицы и дома: как Приморье переживает масштабный паводок
30 мая
После паводка: Путин встретился с губернатором Оренбургской области
24 мая
В Оренбургской области началось нашествие насекомых
22 мая
Путин дал ряд поручений по ликвидации последствий паводков в России
20 мая
В Якутии ввели режим ЧС из-за ситуации с паводком
20 мая
МЧС наращивает силы в зоне паводка в Якутии
7 мая
«Блокирующий антициклон»: засуха и пожары придут на смену наводнениям в России
5 мая
«Вода стала прибывать»: в Тюменской области спасли от гибели табун лошадей
28 апр
Рано расслабляться: в каких регионах России ожидаются новые паводки
27 апр
Нет спекулянтам! Бизнес предостерегли от повышения цен на стройматериалы
+24° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
87.99
0.69 93.70
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:49
Под атакой вражеских дронов: танкисты уничтожили «опорники» ВСУ прямой наводкой
11:37
Власти РФ хотят разрешить использовать стейблкоины для международных расчетов
11:30
Жара по-египетски и грозы: чего ждать от погоды в Москве в ближайшие дни
11:21
«Мы бы тебя не спасли»: Таисия Повалий едва не умерла во время аборта
11:04
Пик колебаний: на Землю вот-вот обрушится мощная магнитная буря
10:54
Чехлы с кулерами: как защитить смартфон от перегрева

Сейчас читают

Польского экс-дипломата, обвинившего украинцев в геноциде поляков, довели до нищеты
«Теперь Макрон даже не хромая утка, а безногая»: как президент Франции с треском проигрывает правым
Решетова ответила на обвинения Алсу в связи с ее мужем
Повар раскрыл легендарный рецепт советской окрошки

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака