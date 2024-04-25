Рекордный паводок: как Тюменская область справляется с половодьем

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Паводок отрезал несколько населенных пунктов в Тюменской области

Фото, видео: AP / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Паводки в регионах России

Жителей деревень, оказавшихся в опасной зоне, экстренно эвакуируют.

В Тюменской области волна паводка смещается на северо-восток, вниз по течению реки Ишим. Там уровень воды уже в ближайшие часы может превысить семилетний максимум. Под воду уходят целые деревни, затоплены дома и дороги. Людей срочно вывозят в безопасные места. Корреспондент «Известий» Алиса Паршакова работает на месте.

«В Тюменской области зона стихийного бедствия расширяется. Еще несколько населенных пунктов отрезаны в Абатском районе. Сейчас мы едем в село Назарово. Раньше здесь был мост, но сейчас его затопило», — говорит корреспондент.

В селе началась экстренная эвакуация. Уже в ближайшие дни сюда придет большая вода В деревне осталось полсотни человек. Их эвакуируют сначала на школьном автобусе, затем на лодке. В первую очередь — семьи с детьми и пенсионеров.

Пик паводка в районе ждут уже в пятницу-субботу. Прогнозируют, что вода поднимется на полтора метра выше, чем при рекордном наводнении 2017 года. Тогда Ишим затопил тысячи домов. Но многие боятся потерять имущество и отказываются эвакуироваться.

Глава сельского поселения Надежда Петрова — как капитан. В тонущем селе останется до конца. Здесь уже приготовили три лодки, одна из них прямо у входа в администрацию.

На возвышенности овцы, козы, кони. Для них здесь сколотили загон, установили маячки электропастуха. Если село затопит с животными останутся несколько фермеров. Они уже приготовили вагончики, палатки.

За сутки вода в Абатском районе поднялась сразу на полтора метра. Достигла критического значения. Сейчас жители Назарово доставлены в пункты временного размещения в соседнем селе. Всего в Тюменской области из зоны возможного подтопления эвакуировано почти пять тысяч человек.

По прогнозам, уровень воды в реке Ишим поднимется до 13 метров. Это высота четырехэтажного дома. И период большой воды продлится аномально долго.

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