Путин дал ряд поручений по ликвидации последствий паводков в России

Предусмотрена и помощь гражданам, чьи дома повреждены после воды.
Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Президент России Владимир Путин дал поручения по ликвидации последствий паводков в регионах страны. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.
Указывается, что правительство должно принять решения, в рамках которых выделить средства из федерального бюджета для финансовой помощи по ликвидации последствий паводков в Курганской, Оренбургской и Тюменской областях. В том числе должны быть предусмотрены дотации.
Особое внимание Путин поручил обратить на оказание помощи гражданам, в вопросах восстановления жилья, объектов инженерной и социальной инфраструктуры, что важно — до начала отопительного сезона 2024–2025 годов. К этому лету президент потребовал восстановить детские оздоровительные лагеря.
Паводки в России начались с прорыва дамбы в городе Орске Оренбургской области. ЧП произошло в начале апреля. Для помощи населению и ликвидации последствий были мобилизованы все необходимые силы. Позднее паводок дошел до Томской, Тюменской и Курганской областей. Там также проводилась эвакуация местных жителей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин упрекнул чиновников за то, что материальную помощь после паводков получил малый процент пострадавших.
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