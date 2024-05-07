«Судьбу России мы будем определять сами»: Путин обозначил главный приоритет на посту президента
Путин: судьбу России граждане стране будут определять сами
Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Бобылев; 5-tv.ru
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Церемония вступления Владимира Путина в должность прошла в Большом Кремлевском Дворце.
Президент России Владимир Путин заявил, что судьбу России будет самостоятельно определять ее народ. Это поможет сделать жизнь будущих поколений счастливее.
«Консолидированная воля миллионов людей — это колоссальная сила, свидетельство нашей общей твердой уверенности, что судьбу России мы будем определять сами и только сами. Ради сегодняшних и будущих поколений. Вы, граждане России, подтвердили правильность курса страны», — сказал Путин на торжественной церемонии инаугурации в Кремлевском Дворце.
Верхновный Главнокомандующий отметил, что служение традициям из года в год было для него священным долгом, определяющим смысл его работы все предыдущие годы. Впредь Путин пообещал столь же эффективно охранять интересы граждан страны.
«Заверяю вас, что и впредь интересы и безопасность народа России будут для меня превыше всего. Это имеет огромное значение именно сейчас, когда мы столкнулись с серьезными испытаниями. Вижу в этом глубокое понимание наших общих исторических целей», — сказал он.
Сегодня, 7 мая, проходит церемония вступления в должность президента России Владимира Путина. Он традиционно проследовал через Георгиевский и Александровский залы в Андреевский Большого Кремлевского дворца.
В присутствии глав обеих палат парламента и Конституционного суда Владимир Путин принес присягу — текст из 33 слов, которые закреплены в Конституции. С этого момента Путин официально вступил в должность главы государства.
Ранее 5-tv.ru писал, как проходила церемония вступления Владимира Путина в должность президента РФ.
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