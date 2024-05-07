«Станем еще сильнее»: Путин призвал сплотиться ради счастливого будущего РФ

Президент России произнес торжественную речь перед тысячами присутствующих в Андреевском зале Кремля.

Россия с высоко поднятой головой пройдет через трудный, рубежный период и станет еще сильнее, заявил во время торжественной речи на инаугурации президент Российской Федерации Владимир Путин.

В самом начале торжественной речи президент страны торжественно поблагодарил россиян за оказанное доверие и подчеркнул, что из года в год честно и исправно выполнял свой долг по защите граждан. В моменты внезапных трудностей, через которые проходит Россия, подчеркивает Путин, особенно важно сплотиться и подставить друг другу надежное плечо.

«Уверен, мы достойно пройдем через весь этот трудный, рубежный период, станем еще сильнее», — отметил Путин.

Сегодня, 7 мая, проходит церемония вступления в должность президента России Владимира Путина. Он традиционно проследовал через Георгиевский и Александровский залы в Андреевский Большого Кремлевского дворца.

В присутствии глав обеих палат парламента и Конституционного суда Владимир Путин принес присягу — текст из 33 слов, которые закреплены в Конституции. С этого момента Путин официально вступил в должность главы государства.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин пообещал продолжить работу по построению многополярного мира.