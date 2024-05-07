«Станем еще сильнее»: Путин призвал сплотиться ради счастливого будущего РФ

|
Алина Крылова
Алина Крылова 859 0

Путин: Россия достойно справится с возникающими трудностями

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Инаугурация Владимира Путина 2024

Президент России произнес торжественную речь перед тысячами присутствующих в Андреевском зале Кремля.

Россия с высоко поднятой головой пройдет через трудный, рубежный период и станет еще сильнее, заявил во время торжественной речи на инаугурации президент Российской Федерации Владимир Путин.

В самом начале торжественной речи президент страны торжественно поблагодарил россиян за оказанное доверие и подчеркнул, что из года в год честно и исправно выполнял свой долг по защите граждан. В моменты внезапных трудностей, через которые проходит Россия, подчеркивает Путин, особенно важно сплотиться и подставить друг другу надежное плечо.

«Уверен, мы достойно пройдем через весь этот трудный, рубежный период, станем еще сильнее», — отметил Путин.

Сегодня, 7 мая, проходит церемония вступления в должность президента России Владимира Путина. Он традиционно проследовал через Георгиевский и Александровский залы в Андреевский Большого Кремлевского дворца.

В присутствии глав обеих палат парламента и Конституционного суда Владимир Путин принес присягу — текст из 33 слов, которые закреплены в Конституции. С этого момента Путин официально вступил в должность главы государства.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин пообещал продолжить работу по построению многополярного мира.

Тема:
Инаугурация Владимира Путина 2024
7 мая
«Крепко молимся за вас»: патриарх Кирилл пожелал Путину долгих лет службы
7 мая
«Понимает, куда ведет страну»: Матвиенко назвала уверенным выступление Путина
7 мая
Путин принял церемонию смотра Президентского полка после вступления в должность
7 мая
«Вместе победим!» — Путин завершил торжественную речь вдохновляющим напутствием
7 мая
Путин: Россия не отказывается от диалога со странами Запада, выбор за ними
7 мая
Правительство России сложило полномочия
7 мая
Путин пообещал продолжить работу по построению многополярного мира
7 мая
«Судьбу России мы будем определять сами»: Путин обозначил главный приоритет на посту президента
7 мая
Путин приехал в Кремль на церемонию инаугурации на новом Aurus
7 мая
Путин выступает с первой речью после вступления в должность президента РФ
+2° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
91.31
-0.38 98.47
-0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:50
По заслугам: с устроившего стрельбу в казанской школе взыщут еще 1,4 миллиона рублей
13:47
«Крепко молимся за вас»: патриарх Кирилл пожелал Путину долгих лет службы
13:39
«Понимает, куда ведет страну»: Матвиенко назвала уверенным выступление Путина
13:34
«Здоровые источники»: эндокринолог развеяла основные мифы о детском питании
13:22
Путин принял церемонию смотра Президентского полка после вступления в должность
13:17
«Вместе победим!» — Путин завершил торжественную речь вдохновляющим напутствием

Сейчас читают

Врач назвала пять главных симптомов рака легких
«Меня от них потряхивает»: почему певица Валерия отказывается от диет
Инаугурация президента России Владимира Путина: прямая трансляция

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео