Путин пообещал продолжить работу по построению многополярного мира

Путин: РФ вместе с партнерами продолжит работу по формированию многополярности
Фото, видео: 5-tv.ru
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Церемония вступления Владимира Путина в должность прошла в Большом Кремлевском Дворце.
Президент России Владимир Путин заявил, что продолжит вместе с партнерами по евразийской интеграции работу по формированию многополярного миропорядка. Глава государства выступил с речью после вступления в должность в Большом Кремлевском Дворце.
«Вместе с партнерами по евразийской интеграции, с другими суверенными центрами развития мы продолжим работу по формированию многополярного миропорядка, равной и неделимой системы безопасности», — сказал он.
В стремительно меняющемся мире, продолжил Путин, нужно быть самодостаточными и конкурентоспособными, открывать для России новые горизонты. Президент вместе с тем указал на то, что государственная и общественная политическая системы должны быть устойчивыми к любым вызовам и угрозам.
Во вторник, 7 мая, Владимир Путин официально вступил в должность президента Российской Федерации. Церемония инаугурации состоялась в Большом Кремлевском дворце, где лидер страны в торжественной обстановке произнес текст присяги.
Следует отметить, что Центризбирком огласила результаты восьмых президентских выборов 21 марта 2024 года. Согласно отчету победу одержал действующий глава государства Владимир Путин. Он получил 87,28% голосов избирателей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин обозначил главный приоритет на посту президента.
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