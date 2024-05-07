Путин пообещал продолжить работу по построению многополярного мира

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Евгения Романова
Евгения Романова 41 0

Путин: РФ вместе с партнерами продолжит работу по формированию многополярности

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Инаугурация Владимира Путина 2024

Церемония вступления Владимира Путина в должность прошла в Большом Кремлевском Дворце.

Президент России Владимир Путин заявил, что продолжит вместе с партнерами по евразийской интеграции работу по формированию многополярного миропорядка. Глава государства выступил с речью после вступления в должность в Большом Кремлевском Дворце.

«Вместе с партнерами по евразийской интеграции, с другими суверенными центрами развития мы продолжим работу по формированию многополярного миропорядка, равной и неделимой системы безопасности», — сказал он.

В стремительно меняющемся мире, продолжил Путин, нужно быть самодостаточными и конкурентоспособными, открывать для России новые горизонты. Президент вместе с тем указал на то, что государственная и общественная политическая системы должны быть устойчивыми к любым вызовам и угрозам.

Во вторник, 7 мая, Владимир Путин официально вступил в должность президента Российской Федерации. Церемония инаугурации состоялась в Большом Кремлевском дворце, где лидер страны в торжественной обстановке произнес текст присяги.

Следует отметить, что Центризбирком огласила результаты восьмых президентских выборов 21 марта 2024 года. Согласно отчету победу одержал действующий глава государства Владимир Путин. Он получил 87,28% голосов избирателей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин обозначил главный приоритет на посту президента.

Тема:
Инаугурация Владимира Путина 2024
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