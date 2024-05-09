Ким Чен Ын поздравил граждан России с Днем Победы

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын отправил телеграмму президенту России Владимиру Путину, в которой поздравил его и граждан страны с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщило ЦТАК (Центральное телеграфное агентство Кореи).

«В решающей борьбе со свирепым фашизмом, жестоко нарушающим судьбу человечества, российский народ смело преодолел невообразимые испытания и мучения, проявил беспримерную самоотверженность и героизм, благородный интернационализм и, в конце концов, совершил исторические заслуги, что защитил спокойствие Родины и спас глобальный мир», — написал Ким Чен Ын.

Он отметил, что важность победы в ВОВ невозможно переоценить. Эта часть истории до сих пор является барьером для тех, кто пытается захватить власть во всем мире и подчинить его себе.

«Заслуги России в завоевании Победы в войне сияют как непреложная истина даже при попытках переписать историю со стороны реакционеров», — отметил лидер КНДР.

Ким Чен Ын подчеркнул, что сейчас Россия защищает суверенные права страны и обеспечивает мир и безопасность в новых регионах, но народу во главе с Путиным приходится противостоять вызовам и угрозам от врагов. Лидер Северной Кореи пожелал гражданам РФ победы над «гегемонистской политикой и кулачным правом империализма».

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