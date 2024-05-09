Нашел и уничтожил: дед десантника самолично ликвидировал нациста Шухевича

Внук продолжает семейное дело — сражается за свою Родину.

Дед десантника Артема Кузнецова самолично участвовал в ликвидации бандеровца Шухевича, о чем младший сержант подробно рассказал 5-tv.ru.

«Всю свою жизнь он боролся с нацизмом, и даже продолжал это делать после (окончания Великой Отечественной войны — Прим. ред.): в 1950 году он самолично разработал операцию, лично поймал и ликвидировал (украинского нациста — Прим. ред.) Романа Шухевича», — подчеркнул Кузнецов.

К этому дед десантника шел долго и упорно, продвигаясь по карьерной лестнице все выше и выше — в 1942 году Виктор Фокин из старшего лейтенанта шагнул еще дальше, стал заместителем начальника 51 армии НКВД. Во время операции «Малая Земля» в 1943 году он сражался плечом к плечу с Леонидом Брежневым, который тогда был начальником политуправления — Фокин считал его другом. Тогда их главной задачей было освободить Новороссийск от фашистских захватчиков, что им и удалось.

Только в 1945 году Виктор Фокин стал начальником 18-й армии, в частности, организации военной контрразведки «СМЕРШ». Именно в таком звании он и смог самолично ликвидировать нациста Романа Шухевича. Внук гордится своим дедом, а также ответственно продолжает его дело, сражаясь за Родину.

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