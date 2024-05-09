Шойгу: военные РФ достойно сражаются на СВО с последователями нацизма

Российские военнослужащие достойно продолжают славные традиции ветеранов Великой Отечественной войны.
Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие достойно сражаются в ходе специальной военной операции с последователями нацизма, обеспечивая безопасность родины. Об этом в поздравлении по случаю Дня Победы заявил исполняющий обязанности министра обороны Сергей Шойгу.
«Сегодня российские военнослужащие достойно продолжают славные традиции ветеранов Великой Отечественной войны. Они с честью выполняют свой воинский долг, успешно решают ответственные задачи по защите национальных интересов государства. В ходе СВО храбро сражаются с последователями нацизма, обеспечивают безопасность нашей страны», — говорится в тексте, опубликованном на сайте Минобороны.
По словам Шойгу, во время Великой Отечественной войны многонациональный народ нашей родины проявил мужество и несгибаемую силу духа. Государственный деятель пожелал россиянам крепкого здоровья и счастья.
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