Шойгу: военные РФ достойно сражаются на СВО с последователями нацизма

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 69 0

Российские военнослужащие достойно продолжают славные традиции ветеранов Великой Отечественной войны.

Шойгу: военные РФ достойно сражаются на СВО с последователями нацизма

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

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Тема:
День Победы 9 Мая

Российские военнослужащие достойно сражаются в ходе специальной военной операции с последователями нацизма, обеспечивая безопасность родины. Об этом в поздравлении по случаю Дня Победы заявил исполняющий обязанности министра обороны Сергей Шойгу.

«Сегодня российские военнослужащие достойно продолжают славные традиции ветеранов Великой Отечественной войны. Они с честью выполняют свой воинский долг, успешно решают ответственные задачи по защите национальных интересов государства. В ходе СВО храбро сражаются с последователями нацизма, обеспечивают безопасность нашей страны», — говорится в тексте, опубликованном на сайте Минобороны.

По словам Шойгу, во время Великой Отечественной войны многонациональный народ нашей родины проявил мужество и несгибаемую силу духа. Государственный деятель пожелал россиянам крепкого здоровья и счастья.

В 22:00 по московскому времени будут запущены праздничные салюты в Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленске и Туле.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Путин и иностранные лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата.

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