Шойгу: военные РФ достойно сражаются на СВО с последователями нацизма

Российские военнослужащие достойно сражаются в ходе специальной военной операции с последователями нацизма, обеспечивая безопасность родины. Об этом в поздравлении по случаю Дня Победы заявил исполняющий обязанности министра обороны Сергей Шойгу.

«Сегодня российские военнослужащие достойно продолжают славные традиции ветеранов Великой Отечественной войны. Они с честью выполняют свой воинский долг, успешно решают ответственные задачи по защите национальных интересов государства. В ходе СВО храбро сражаются с последователями нацизма, обеспечивают безопасность нашей страны», — говорится в тексте, опубликованном на сайте Минобороны.

По словам Шойгу, во время Великой Отечественной войны многонациональный народ нашей родины проявил мужество и несгибаемую силу духа. Государственный деятель пожелал россиянам крепкого здоровья и счастья.

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