Более 80 единиц боевой техники: как прошел Парад Победы в Петербурге

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 21 0

В Параде Победы в Петербурге использовали более 80 единиц военной техники

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru

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День Победы 9 Мая Спецоперация

В честь 79 годовщины Победы над фашистскими захватчиками на Дворцовой площади появился и легендарный танк Т-34.

В Петербурге прошел парад, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В торжественном мероприятии на Дворцовой Площади участвовало более четырех тысяч офицеров, однако воздушной части мероприятия не было — из соображений безопасности.

Парад начался с вынесения государственного флага России, а также символа победы советского народа — штурмового флага 150-й Идрицкой стрелковой дивизии. В Петербурге впервые во время парада приняли участие ветераны-фронтовики, их провезли перед строем войск на машинах УАЗ. Погода благоволила торжественному мероприятию — ясное утро без намека на снег, лишь прохладный ветер.

В пешей части парада участвовали не только военнослужащие соединений и воинских частей Ленинградского военного округа, но и юнармейцы. К ним также присоединились воспитанники довузовских учреждений Минобороны РФ, а также курсанты и слушатели военных вузов. Далее пришло время для боевой и не только техники. Возглавлял механизированную колонну легендарный танк Т-34, за ним — боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша», появившаяся на вооружении СССР за день до начала ВОВ. Среди другой техники — знаменитый бронетранспортер БТР-40 и автомобиль ГАЗ-57.

Была и современная техника — зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» и знаменитые «Искандеры», которые используются в зоне специальной военной операции (СВО). Среди морской техники — расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион» и другая боевая техника. В общей сумме зрители увидели более 80 единиц различной техники.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве все же прошла воздушная часть парада.

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