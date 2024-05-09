Парад Победы завершился пролетом в небе «Стрижей» и «Русских витязей»

На Красной площади в Москве проходит Парад Победы. Видео с места публикует 5-tv.ru.

В ходе торжественной части уже выступил президент России Владимир Путин со своей речью в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Парад открылся с шествия почетных караулов, полков, батальонов и рот разных войск Вооруженных сил России. Следом за пешими войсками по Красной площади стартовала колонна военной техники.

Завершается Парад Победы выступлением авиационных групп «Русские витязи» и «Стрижи» на истребителях Су-30СМ и Миг-29.

Ранее 5-tv.ru писал, как Владимир Путин заявил, что Россия не позволит угрожать суверенитету страны.