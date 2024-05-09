Собянин поздравил ветеранов и всех жителей Москвы с Днем Победы

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился с поздравлением к ветеранам и жителям столицы по случаю 79-й годовщины Победы в своем Telegram-канале. Он отметил, что День Победы встречает уже четыре послевоенных поколения.

Столичный мэр подчеркнул, что поколение ветеранов обеспечило безопасность и мир Отечества на несколько десятилетий ценой огромнейших жертв и лишений.

«Сегодня наш долг — сделать это для будущих поколений нашей страны. В эти светлые майские дни особенно остро чувствуешь, что мы должны быть достойны подвига фронтовиков и тружеников тыла, жить, работать и сражаться так, как это делали они», — сказал Собянин.

Мэр города выразил благодарность ветеранам за их подвиг, а москвичам — за любовь к Родине и поддержку. Он также подчеркнул важность для россиян быть достойными подвигов советских солдат и тружеников тыла времен Великой Отечественной войны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин закончил выступление на Красной площади словами «За Россию! За Победу!».