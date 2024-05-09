В Севастополе прошел митинг у Мемориальной стены в честь двойного праздника

Город-герой сыграл выдающуюся роль в истории России.
Фото: sev.gov.ru
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Севастополь отмечает двойной праздник: 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне и 80-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В честь праздника в городе-герое прошел митинг и торжественное возложение цветов к Вечному огню Мемориала героической обороны Севастополя 1941–1942 годов.
Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко поздравил севастопольцев от лидера России Владимира Путина.
«С первых лет своего основания Севастополь играл важную, выдающуюся роль в истории страны. Легендарный город был свидетелем многих масштабных, знаменательных событий и поистине стал одним из символов ратной славы Отчизны, стойкости и мужества нашего народа», — передает слова Кириенко официальный портал Правительства Севастополя.
Государственный деятель отметил, что севастопольцы являются истинными патриотами, храбро сражающимися в рядах участников СВО. Военнослужащие вносят огромный вклад в укрепление РФ.
На митинге были представлены государственные награды города-героя: орден Красного знамени, орден Ленина, медаль «Золотая звезда» и орден Октябрьской Революции.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Минобороны запустило проект о героическом освобождении Севастополя.
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