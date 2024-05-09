«Очень сильно меняемся»: участник СВО о развитии чувства патриотизма в России

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Елизавета Романова
Елизавета Романова Эксклюзив 31 0

Сейчас прилагаются колоссальные усилия для того, чтобы «наверстать упущенное» и воспитать настоящих патриотов.

Фото, видео: Коновалов Алексей / ТАСС; 5-tv.ru

Тема:
День Победы 9 Мая

За последние несколько лет у российских граждан и молодого поколения в частности усилилось чувство патриотизма. Об этом 5-tv.ru заявил участник СВО, региональный руководитель Иркутского отделения Союза Добровольцев Донбасса и преподаватель Иркутского техникума экономики и права Федор Садовников.

Он вместе со своим коллективом занимается гуманитарной помощью и проведением тренировок с гражданскими. Боец рассказал, что их инициатива добровольная — участники и ветераны СВО проводят начальную военную и медицинскую подготовку и с гражданским населением, и с детьми на безвозмездной основе.

Помогают они людям с самого начала специальной военной операции. Мужчина подчеркнул, что российский народ и молодежь в частности за последние несколько лет сильно поменялись — люди начали осознавать, для чего на самом деле необходима СВО, а также почему важно помнить о подвигах наших солдат.

Если раньше это делалось больше для «формализма», то теперь все понимают, что западные страны стремятся исказить историю и факты, в том числе о Второй мировой войне.

«Они говорят, что в Великой Отечественной войне победили Соединенные Штаты Америки. И причем население так действительно считает. И когда народ и молодые люди начали это видеть собственными глазами через репортажи, вживую, особенно когда началась СВО и пошли протестные настроения, что Россия агрессор, это все и вскрылось», — заметил Садовников.

Именно поэтому сейчас прилагаются колоссальные усилия для того, чтобы «наверстать упущенное» и воспитать настоящих патриотов России. Они должны осознавать, что такое Родина.

Садовников также поздравил ветеранов ВОВ и пожелал защитникам крепкого здоровья. Военнослужащие обязательно победят всех недругов и продолжат «дело наших дедов».

«Дорогие, спасибо вам большое. Благодарим вас от истого сердца. Вашу работу мы продолжим. Вы оставайтесь крепкими, здоровыми и продолжайте радовать ребятишек, рассказывая о своих подвигах того времени», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что военные с ДНР поздравили ветеранов с Днем Победы.

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