«Посеянный» статус: Швейцария отказалась признавать поддержку Украины нарушением нейтралитета

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 22 0

МИД Швейцарии: поддержка Украины не нарушает нейтралитет государства

«Посеянный» статус: Швейцария отказалась признавать поддержку Украины нарушением нейтралитета

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Manuel Geisser

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Тема:
Спецоперация

По мнению аналитиков, действия властей страны уже давно показывают обратное.

Проведение конференции по конфликту на Украине и поддержка киевского режима никак не повлияют на нейтралитет Швейцарии. Такое мнение выразили в МИД страны, пишет агентство Reuters.

В ведомстве уверены, что статус Швейцарии все равно остается «постоянным», несмотря на организацию саммита. Однако нейтральность «не означает безразличие».

«Право на нейтралитет не стоит на пути солидарности и поддержки Украины», — отметил бывший посол Швейцарии Дэниэл Уокер.

В информационном агентстве не согласились с озвученным мнением. Авторы материала подчеркнули: запланированная в июне конференция лишь продемонстрирует, что «нейтральная» Швейцария все больше и больше следует интересам и пожеланиям Западной Европы.

Саммит, который запланирован на 15–16 июня в швейцарском городе Бюргеншток, пройдет с участием глав государств и представителей правительств стран G7, G20, БРИКС и других международных объединений. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин прежде сообщал, что Москва не будет участвовать ни в каком формате.

В рамках конференции планируется обсудить «формулу мира», представленную президентом Украины Владимиром Зеленским, содержание которой уже прокомментировала российская сторона, назвав прописанные в плане требования неприемлемыми.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем обернется саммит по Украине в Швейцарии без участия РФ.

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