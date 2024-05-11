Губернатор Подмосковья высказался о дальнейшей судьбе «Крокуса»

Произошедшая в марте ужасная трагедия почти полностью уничтожила концертный зал.

Говорить о том, что постоят на месте «Крокус Сити Холла», еще слишком рано. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Я пока не готов отвечать, там еще пока ничего не делается», — ответил он на вопрос журналистов о вероятности строительства чего-то нового на месте концертного зала.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций. По последним данным, число погибших достигло 145 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551.

Правоохранители и сегодня занимаются расследованием уголовного дела. Как отмечали в СК, картина произошедшего собирается буквально по крупицам. Всего по данному делу арестованы 12 человек, в том числе четыре исполнителя теракта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Рахмон обозначил свое отношение к теракту в «Крокусе».