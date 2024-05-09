«Серьезный урон»: Рахмон обозначил свое отношение к теракту в «Крокусе»

Трагедия произошла 22 марта в Подмосковье, она унесла 145 жизней.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» нанес серьезный урон нации Таджикистана. О своем отношении к этой ужасной трагедии рассказал президент республики Эмомали Рахмон в беседе с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

«Произошла ужасная трагедия. <…> То, что случилось (в „Крокусе“ — Прим. ред.), конечно, для нас абсолютно неприемлемо. Это нанесло серьезный урон по имиджу, истории и культуре традиций нашей нации», — сказал он.

Рахмон также добавил, что Таджикистан против двойных стандартов в борьбе с экстремизмом и терроризмом. Последний, по его словам, не имеет национальности, религии и родины.

Путин поблагодарил Рахмона за слова соболезнования. Он подчеркнул, что президент Таджикистана был одним из первых, «кто сказал об этом по случаю теракта». Российский лидер также добавил, что спецслужбы активно работают для реагирования на общие угрозы.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций. По последним данным, число погибших достигло 145 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551.

Правоохранители и сегодня занимаются расследованием уголовного дела. Как отмечали в СК, картина произошедшего собирается буквально по крупицам. Всего по данному делу арестованы 12 человек, в том числе четыре исполнителя теракта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что расследование теракта в «Крокусе» вывело на заграничный след.