Курбан Омаров сыграл свадьбу со своей молодой возлюбленной

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 32 0

Курбан Омаров сыграл свадьбу со своей молодой возлюбленной

Курбан Омаров сыграл свадьбу со своей молодой возлюбленной

Фото: Instagram* / zimamoscow

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Фанаты уже успели обеспокоиться неизбежными проблемами в их семье. Но в связи с чем?

Пока Ксения Бородина с детьми путешествует по миру, ее экс-супруг Курбан Омаров успел связать себя узами брака со своей новой возлюбленной Валерией. Соответствующие кадры он опубликовал в своем Telegram-канале.

Не успел предприниматель заинтриговать аудиторию в ожидании торжества после опубликованного снимка невесты в гардеробной со свадебным нарядом, как практически сразу же поделился их фотографиями в праздничных нарядах. Он — в классическом черном костюме, Валерия — в белом длинном платье с букетом лилий. Однако некоторые фотографии были будто специально размыты, а некоторые сделаны крупным планом.

Поклонникам пары все равно ничего не помешало начать строить разные теории. Например, является ли это настоящей свадьбой, действительно ли Валерия беременна и так далее. Некоторые и вовсе раскритиковали их выбор даты свадьбы. Согласно традиции, торжество не отмечают в мае, иначе потом супруги будут «маяться» в семейной жизни.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что бывший муж Ксении Бородиной подал заявление в ЗАГС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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