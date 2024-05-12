СК РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту обстрела Белгорода

Следственный Комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту обстрела Белгорода. Из-за попадания украинского снаряда обрушился целый подъезд многоквартирного жилого дома.

По личному поручению Александра Бастрыкина, как сообщает СК РФ, в Белгород направлены криминалисты и эксперты столичного отделения ведомства.

Ранее 5-tv.ru показал, как момент обрушения жилого дома в Белгороде из-за снаряда ВСУ попал на видео.