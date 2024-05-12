СК РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту обстрела Белгорода

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 19 0

Обрушен целый подъезд жилого дома. По данным источника 5-tv.ru, пострадавших пока 13 человек.

СК РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту обстрела Белгорода

Фото: Telegram / Настоящий Гладков / vvgladkov

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Следственный Комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту обстрела Белгорода. Из-за попадания украинского снаряда обрушился целый подъезд многоквартирного жилого дома.

По личному поручению Александра Бастрыкина, как сообщает СК РФ, в Белгород направлены криминалисты и эксперты столичного отделения ведомства.

Ранее 5-tv.ru показал, как момент обрушения жилого дома в Белгороде из-за снаряда ВСУ попал на видео.

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СК РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту обстрела Белгорода

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