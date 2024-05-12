СК РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту обстрела Белгорода

Обрушен целый подъезд жилого дома. По данным источника 5-tv.ru, пострадавших пока 13 человек.
Фото: Telegram / Настоящий Гладков / vvgladkov
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Следственный Комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту обстрела Белгорода. Из-за попадания украинского снаряда обрушился целый подъезд многоквартирного жилого дома.
По личному поручению Александра Бастрыкина, как сообщает СК РФ, в Белгород направлены криминалисты и эксперты столичного отделения ведомства.
Ранее 5-tv.ru показал, как момент обрушения жилого дома в Белгороде из-за снаряда ВСУ попал на видео.
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