Три спасателя получили травмы при повторном обрушении подъезда жилого дома в Белгороде
После попадания украинской ракеты Точка-У в многоквартирное здание возбуждено уголовное дело о теракте.
Фото, видео: Демидова Елизавета / ТАСС; 5-tv.ru
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При повторном обрушении подъезда жилого дома в Белгороде получили травмы три спасателя. Об этом сообщили в МЧС. Также в ведомстве отметили, что в данный момент спасены 16 человек из-под завалов дома.
После обрушения целого подъезда в доме также произошло обрушение крыши. На данный момент спасатели работают на месте происшествия и проводят разбор завалов. Сегодня стало известно, что часть многоэтажного дома в Белгороде свалилась, подъезд разрушился полностью.
По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, причиной стало попадание украинского снаряда. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту теракта.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в больницы направлены 17 пострадавших после теракта в Белгороде.
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