Работы на месте обрушения дома в Белгороде прерываются из-за ракетной угрозы

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 88 0

Спасатели вынуждены периодически спускаться в убежище.

Работы на месте обрушения дома в Белгороде прерываются из-за ракетной угрозы

Фото: 5-tv.ru

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Тема:
Обрушение дома в Белгороде

Из-за объявленной ракетной угрозы спасатели в Белгороде уже два раза были вынуждены остановить поисковые работы и спуститься в убежище. Об этом сообщает МЧС Белгородской области в своем Telegram-канале.

«Уже второй раз с момента обрушения спасатели вынуждены прерывать поисково-спасательные работы и отойти в убежище по сигналу «ракетная опасность», — отметило ведомство.

Сегодня стало известно, что часть многоэтажного дома в Белгороде свалилась, подъезд разрушился полностью. После обрушения целого подъезда в доме также произошло обрушение крыши. На данный момент спасатели работают на месте происшествия и проводят разбор завалов.

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, причиной стало попадание украинского снаряда. Следственный комитет РФ открыл уголовное дело по факту теракта.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что три спасателя получили травмы при повторном обрушении подъезда жилого дома в Белгороде.

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