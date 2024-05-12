Работы на месте обрушения дома в Белгороде прерываются из-за ракетной угрозы

Спасатели вынуждены периодически спускаться в убежище.
Фото: 5-tv.ru
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Из-за объявленной ракетной угрозы спасатели в Белгороде уже два раза были вынуждены остановить поисковые работы и спуститься в убежище. Об этом сообщает МЧС Белгородской области в своем Telegram-канале.
«Уже второй раз с момента обрушения спасатели вынуждены прерывать поисково-спасательные работы и отойти в убежище по сигналу «ракетная опасность», — отметило ведомство.
Сегодня стало известно, что часть многоэтажного дома в Белгороде свалилась, подъезд разрушился полностью. После обрушения целого подъезда в доме также произошло обрушение крыши. На данный момент спасатели работают на месте происшествия и проводят разбор завалов.
По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, причиной стало попадание украинского снаряда. Следственный комитет РФ открыл уголовное дело по факту теракта.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что три спасателя получили травмы при повторном обрушении подъезда жилого дома в Белгороде.
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