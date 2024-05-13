Силы ПВО сбили 14 реактивных снарядов ВСУ в районе Белгорода

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 14 0

В Минобороны сообщили, что обстрел города велся из РСЗО Vampire и «Ольха».

Силы ПВО сбили 14 реактивных снарядов ВСУ в районе Белгорода

Фото: Leo Correa / ТАСС

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Тема:
Обрушение дома в Белгороде

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 14 реактивных снарядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В ходе отражения атаки российскими средствами ПВО уничтожены двенадцать реактивных снаряда РСЗО Vampire и два реактивных снаряда РСЗО „Ольха“», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что попытка киевского режима нанести удар по территории РФ была пресечена с 19:50 до 20:40 мск.

Ранее в этот день Белгород подвергся массированной атаке украинских вооруженных формирований. Подъезд одного из жилых многоквартирных домов в городе обрушился после удара из комплекса «Точка-У».

По последним данным, из-под завалов извлекли тела 13 погибших. На месте происшествия продолжают работать спасатели, несмотря на новые сигналы о ракетной опасности.

Известно также, что ранения в результате ракетной атаки ВСУ получили 20 человек, в том числе два ребенка. Различные повреждения зафиксированы в 62 квартирах трех многоквартирных домов, повреждены 11 автомобилей.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту теракта.

Вечером жителям Белгорода вновь пришлось спускаться в убежища из-за нового обстрела со стороны ВСУ. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате новой атаки скончалась три человека, а еще пять пострадали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что семь человек пострадали в результате удара ВСУ по Курской области.

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