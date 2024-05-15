Орбан о покушении на премьера Словакии Фицо: «Глубоко шокирован»

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 221 0

Орбан заявил о глубоком шоке после покушения на премьера Словакии Фицо

Орбан о покушении на премьера Словакии Фицо: «Глубоко шокирован»

Фото: Reuters / Radovan Stoklasa

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Тема:
Покушение на премьера Словакии Фицо

Политик доставлен экстренно в больницу. По информации СМИ, он получил несколько ранений.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал чудовищным нападением покушение на премьера Словакии Роберта Фицо. Пост об этом он выложил на своей странице в социальной сети Х.

«Я глубоко шокирован, узнав о чудовищном нападении на моего друга, премьер-министра Роберта Фицо», — заявил Орбан.

Венгерский премьер пожелал коллеге скорейшего выздоровления, добавив: «Да благословит Бог его и его страну!». С подобными словами выступил и президент Сербии Александр Вучич.

«Я шокирован покушением на Роберта Фицо, большого друга Сербии и моего лично. Дорогой друг, молюсь за тебя и за твое здоровье», — написал он также в Х.

Неизвестный открыл огонь из оружия, когда Фицо вышел к общественности после заседания кабмина. По информации СМИ, нападавший позвал его фразой: «Робо, иди сюда». После чего раздались выстрелы. По некоторым данным, Фицо получил ранения в конечности, грудь и брюшную полость. Политика экстренно доставили в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как на покушение на Роберта Фицо отреагировали в Еврокомиссии.

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