Орбан о покушении на премьера Словакии Фицо: «Глубоко шокирован»
Орбан заявил о глубоком шоке после покушения на премьера Словакии Фицо
Фото: Reuters / Radovan Stoklasa
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Политик доставлен экстренно в больницу. По информации СМИ, он получил несколько ранений.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал чудовищным нападением покушение на премьера Словакии Роберта Фицо. Пост об этом он выложил на своей странице в социальной сети Х.
«Я глубоко шокирован, узнав о чудовищном нападении на моего друга, премьер-министра Роберта Фицо», — заявил Орбан.
Венгерский премьер пожелал коллеге скорейшего выздоровления, добавив: «Да благословит Бог его и его страну!». С подобными словами выступил и президент Сербии Александр Вучич.
«Я шокирован покушением на Роберта Фицо, большого друга Сербии и моего лично. Дорогой друг, молюсь за тебя и за твое здоровье», — написал он также в Х.
Неизвестный открыл огонь из оружия, когда Фицо вышел к общественности после заседания кабмина. По информации СМИ, нападавший позвал его фразой: «Робо, иди сюда». После чего раздались выстрелы. По некоторым данным, Фицо получил ранения в конечности, грудь и брюшную полость. Политика экстренно доставили в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как на покушение на Роберта Фицо отреагировали в Еврокомиссии.
- 15 мая
- Казалось бы, причем тут Украина? Почему на премьера Словакии Фицо совершено покушение
- 15 мая
- «Не место в нашем обществе»: в Еврокомиссии прокомментировали покушение на Фицо
- 15 мая
- Премьер Словакии Фицо получил несколько ранений в грудь и живот
- 15 мая
- СМИ заявили о покушении на премьера Словакии Фицо, он ранен в ходе стрельбы
Читайте также
44%
-0.27 98.67
-0.18
Нашли ошибку?