«Я лишь жду»: премьер Словакии Фицо предвидел покушение еще в апреле

Политик предупреждал, что общественные недовольства могут привести к трагичному концу.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что недовольства внутри общества в стране выльются в убийство кого-то из политиков. Видеообращение с таким утверждением он опубликовал еще 10 апреля на странице в соцсети.

«На улицах неприлично ругают политиков из правительства, я лишь жду, когда эта фрустрация, которую интенсивно углубляют Dennik N, Sme и Aktuality (новостные издания — Прим. ред.), выльется в убийство кого-то из первых правительственных политиков. И я не преувеличиваю ни на миллиметр», — сказал он.

Покушение на Роберта Фицо было совершено минувшим днем. Мужчина выстрелил в него несколько раз. Политик получил, как сообщалось, три ранения — в живот, грудь и конечности. С места произошедшего он был госпитализирован в больницу. К врачам его доставили на вертолете. После операции Фицо ввели в искусственную кому, как писали местные СМИ.

Стрелявший был задержан. Им оказался 71-летний мужчина. Он заявил, что решился на преступление из-за несогласия с политикой правительства страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что жизнь премьера Словакии Фицо после пятичасовой операции по-прежнему под угрозой.