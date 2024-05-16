«Я лишь жду»: премьер Словакии Фицо предвидел покушение еще в апреле
Премьер Словакии Фицо предвидел покушение в стране еще в апреле
Фото: Geert Vanden Wijngaert / ТАСС
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Политик предупреждал, что общественные недовольства могут привести к трагичному концу.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что недовольства внутри общества в стране выльются в убийство кого-то из политиков. Видеообращение с таким утверждением он опубликовал еще 10 апреля на странице в соцсети.
«На улицах неприлично ругают политиков из правительства, я лишь жду, когда эта фрустрация, которую интенсивно углубляют Dennik N, Sme и Aktuality (новостные издания — Прим. ред.), выльется в убийство кого-то из первых правительственных политиков. И я не преувеличиваю ни на миллиметр», — сказал он.
Покушение на Роберта Фицо было совершено минувшим днем. Мужчина выстрелил в него несколько раз. Политик получил, как сообщалось, три ранения — в живот, грудь и конечности. С места произошедшего он был госпитализирован в больницу. К врачам его доставили на вертолете. После операции Фицо ввели в искусственную кому, как писали местные СМИ.
Стрелявший был задержан. Им оказался 71-летний мужчина. Он заявил, что решился на преступление из-за несогласия с политикой правительства страны.
Ранее 5-tv.ru писал, что жизнь премьера Словакии Фицо после пятичасовой операции по-прежнему под угрозой.
- 16 мая
- Пожизненное заключение грозит обвиняемому в попытке убийства премьера Словакии
- 16 мая
- Операция длилась пять часов: в каком состоянии находится премьер Словакии Фицо
- 16 мая
- «Европейские политики с ним борются»: в Германии заявили, что Фицо перешел дорогу ЕС
- 16 мая
- Песков: Россия осуждает нападение на премьера Словакии Фицо
- 16 мая
- Фицо расстрелял либеральный поэт: первые результаты расследования покушения на премьера Словакии
- 16 мая
- «Чудовищное преступление»: Путин отреагировал на покушение на Фицо
- 16 мая
- Власти Словакии увидели политические мотивы в нападении на Роберта Фицо
- 15 мая
- СМИ сообщают, что премьер Словакии Фицо введен в искусственную кому
- 15 мая
- В МВД Словакии опровергли сообщения об успешной операции Фицо
- 15 мая
- Врачи завершили операцию по спасению премьера Словакии Фицо
Читайте также
42%
-0.10 98.83
0.16
Нашли ошибку?