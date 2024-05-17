Состояние все еще тяжелое: премьер Словакии перенес вторую операцию после покушения

Виктор Орбан заявил, что сейчас Роберт Фицо находится на грани жизни и смерти.

Премьер-министру Словакии Роберту Фицо сегодня провели еще одну операцию. Он по-прежнему находится в реанимации. О состоянии премьера, на которого два дня назад было совершено покушение, сообщила директор клиники Мириам Лапуникова. В МВД подчеркнули, что состояние политика ве еще тяжелое.

Виктор Орбан заявил, что сейчас глава правительства Словакии находится на грани жизни и смерти. По его словам, даже после выздоровления Фицо не сможет работать несколько месяцев. А это как раз самое важное время — накануне выборов в Европарламент. Сейчас местные власти обсуждают, кто возглавит на время правительство страны после нападения на премьера. Возможно, временно исполняющим обязанности назначат министра обороны республики Роберта Калиняка.

Покушение на Роберта Фицо было совершено минувшим днем. Мужчина выстрелил в него несколько раз. Политик получил, как сообщалось, три ранения — в живот, грудь и конечности. С места произошедшего он был госпитализирован в больницу. К врачам его доставили на вертолете. После операции, которая длилась пять часов, Фицо ввели в искусственную кому, как писали местные СМИ.

Стрелявший был задержан. Им оказался 71-летний мужчина. Он заявил, что решился на преступление из-за несогласия с политикой правительства страны. Подозреваемому предъявлено обвинение в попытке умышленного убийства, ему грозит от 25 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Словакия оказалась почти на пороге гражданской войны после покушения на Фицо. Об этом заявил глава словацкого МВД Матуш Шутай-Эшток.