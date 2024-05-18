В чем скрываются мотивы ФРГ?

Мотивы Германии завершить расследование в отношении инспектора ВВС ФРГ, который обсуждал возможные удары по Крымскому мосту, может указывать на желание побыстрее «замять» неудобную тему. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова РИА Новости.

«Завершение расследования в отношении гражданина ФРГ Инго Герхартца для нас означает стремление германских правящих кругов поскорее „замять“ неудобную для себя тему», — отметила Захарова.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что Германия решила пойти по пути «нет темы — нет проблемы», поскольку им не удалось сменить внимание общественности на сам факт «утечки», а не разглашенной информации и попытаться запугать темой российского шпионажа.

По словам Захаровой, это типичный формат поведения западников, когда их «ловят за руку».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что утечка записей секретных видеосовещаний Бундесвера стала провалом для немецкого командования.