Один из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» планировал уехать в Сирию

Речь идет о Назримаде Лутфуллои*. Приверженец радикального ислама при задержании вел себя настолько дерзко, что правоохранителям пришлось сковать его руки и ноги.

Фигурант дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Назримад Лутфуллои*, будучи приверженцем радикального ислама, хотел уехать в Сирию и противодействовать там войскам России. Об этом говорится в постановлении Мосгорсуда.

«Лутфуллои… поддерживает радикальные течения ислама, придерживается позиции о необходимости вооруженной борьбы против лиц, которые не разделяют его религиозные взгляды, намеревался выехать в Сирийскую Арабскую Республику адрес для противодействия местным правительственным войскам и вооруженным силам России», — говорится в нем.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций. По последним данным, число погибших достигло 145 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551.

Правоохранители и сегодня занимаются расследованием уголовного дела. Как отмечали в СК, картина произошедшего собирается буквально по крупицам. Всего по данному делу арестованы 12 человек, в том числе четыре исполнителя теракта.

В конце апреля Мосгорсуд признал законным арест фигуранта Назримада Лутфуллои. В ходе заседания стало известно, что мужчине 24 года, родом он из Таджикистана. Проживает Назримад в Москве в хостеле в районе станции метро «Щелковская». Также установлено, что он холост и детей не имеет, получил высшее образование.

Он был отправлен под стражу 29 марта на два месяца, до 22 мая. Мужчина частично признал свою вину. Однако 15 апреля обжаловал свой арест.

Стоит отметить, что во время задержания Лутфуллои вел себя настолько дерзко, что правоохранителям пришлось сковать его руки и ноги. Он уже был арестован на 15 суток за вызывающее и дерзкое поведение в ходе общения с сотрудниками полиции, когда те остановили его в общественном месте для проверки документов и причастности к теракту в «Крокус Сити Холле».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ликвидированный в Ленобласти агент ГУР Николай Сурнов мог быть связан с терактом в «Крокусе». Знакомые опознали диверсанта по фотографии и рассказали о его побеге после объявления частичной мобилизации в России.

* — внесен в список террористов и экстремистов в России