Большая утрата: мировые лидеры выражают соболезнования Ирану в связи с гибелью Раиси
Мировые лидеры выразили соболезнования в связи с гибелью президента Ирана
Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru
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Над зданием посольства республики в Москве приспущен флаг.
Владимир Путин выразил соболезнования руководству Ирана в связи с гибелью президента республики и ряда видных государственных деятелей. Российский лидер подчеркнул, что Ибрахим Раиси «внес неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений между нашими странами».
Владимир Путин передал «слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших в этой ужасной катастрофе».
Как рассказали в Кремле, когда начали поступать тревожные сообщения из Тегерана, Владимир Путин пригласил к себе посла Ирана.
«Президент, выслушав посла, сразу дал оперативные команды главам упомянутых ведомств, и в кратчайшие сроки была подготовлена специальная группировка, которая включала в себя группу в 60 человек, подготовленную к альпинистским задачам, со всем необходимым оборудованием группа „Центропаса“ и особая группа „Лидер“, которая могла бы приступить к спасательно-поисковой операции», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Сегодня над зданием посольства Ирана в Москве приспущен флаг. К зданию дипмиссии несут цветы.
Глубокие соболезнования в связи с гибелью президента Раиси выразил и лидер Китая Си Цзиньпин. Он отметил, что это огромная потеря для народа Ирана и также Китая, который «потерял хорошего друга».
Слова поддержки иранскому народу направили также глава Объединенных Арабских Эмиратов, премьер-министр Ирака, лидер Индии, президенты Сирии, Армении и Азербайджана.
В Ливане объявили трехдневный траур по погибшим. Соболезнования в связи с гибелью президента Ирана выразили Генсек ШОС и глава Евросовета.
В самом Иране сейчас скорбят, объявлен пятидневный траур. Над мечетями развиваются черные флаги. Тысячи людей выходят на улицы с молитвой. Прощание с Раиси пройдет 21 мая.
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