Большая утрата: мировые лидеры выражают соболезнования Ирану в связи с гибелью Раиси

Эфирная новость 28 0

Мировые лидеры выразили соболезнования в связи с гибелью президента Ирана

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
ЧП с вертолетом президента Ирана Раиси

Над зданием посольства республики в Москве приспущен флаг.

Владимир Путин выразил соболезнования руководству Ирана в связи с гибелью президента республики и ряда видных государственных деятелей. Российский лидер подчеркнул, что Ибрахим Раиси «внес неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений между нашими странами».

Владимир Путин передал «слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших в этой ужасной катастрофе».

Как рассказали в Кремле, когда начали поступать тревожные сообщения из Тегерана, Владимир Путин пригласил к себе посла Ирана.

«Президент, выслушав посла, сразу дал оперативные команды главам упомянутых ведомств, и в кратчайшие сроки была подготовлена специальная группировка, которая включала в себя группу в 60 человек, подготовленную к альпинистским задачам, со всем необходимым оборудованием группа „Центропаса“ и особая группа „Лидер“, которая могла бы приступить к спасательно-поисковой операции», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сегодня над зданием посольства Ирана в Москве приспущен флаг. К зданию дипмиссии несут цветы.

Глубокие соболезнования в связи с гибелью президента Раиси выразил и лидер Китая Си Цзиньпин. Он отметил, что это огромная потеря для народа Ирана и также Китая, который «потерял хорошего друга».

Слова поддержки иранскому народу направили также глава Объединенных Арабских Эмиратов, премьер-министр Ирака, лидер Индии, президенты Сирии, Армении и Азербайджана.

В Ливане объявили трехдневный траур по погибшим. Соболезнования в связи с гибелью президента Ирана выразили Генсек ШОС и глава Евросовета.

В самом Иране сейчас скорбят, объявлен пятидневный траур. Над мечетями развиваются черные флаги. Тысячи людей выходят на улицы с молитвой. Прощание с Раиси пройдет 21 мая.

Тема:
ЧП с вертолетом президента Ирана Раиси
20 мая
Власти Турции сообщили об отсутствии сигналов от вертолета Раиси
20 мая
Похороны Эбрахима Раиси пройдут 23 мая в Мешхеде
20 мая
«Очень многое зависит»: что ждет мир после гибели президента Ирана Раиси
20 мая
СМИ назвали техническую неисправность причиной крушения вертолета с лидером Ирана
20 мая
Устоит ли Иран? Чем грозит Исламской Республике внезапная гибель Ибрахима Раиси
20 мая
США ответили на заявления Ирана о связи санкций с крушением вертолета с Раиси
20 мая
Израиль поспешил заявить о своей непричастности к гибели президента Ирана
20 мая
Иранский посол назвал возможную причину крушения вертолета с президентом Раиси
20 мая
Трагическая смерть: чем известен погибший президент Ирана
20 мая
Пятно теплового излучения: как выглядит место крушения вертолета президента Ирана
+21° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
90.65
-0.34 98.58
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:18
Грузовик раздавил четырехлетнего ребенка на самокате в Петербурге
21:07
Власти Турции сообщили об отсутствии сигналов от вертолета Раиси
21:07
«Меня обнадежили»: Немоляева вышла на связь после новостей о госпитализации
20:48
Большая утрата: мировые лидеры выражают соболезнования Ирану в связи с гибелью Раиси
20:33
В ДНР задержали главу Енакиево по подозрению в коррупции
20:29
Путин заявил о стабильном развитии ТЭК вопреки санкциям

Сейчас читают

«Укрэнерго»: отключения на Украине продлятся летом, осенью, зимой…
«На всю оставшуюся жизнь»: чем рискует отказавшаяся от помощи врачей Бритни Спирс
«Хуже, чем остальное»: Трамп заявил об угрозе для США из-за союзничества РФ и КНР
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео