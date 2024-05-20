Врачи рассказали о состоянии премьера Словакии Фицо после покушения
Больница имени Рузвельта: состояние премьера Словакии Фицо улучшается
Фото: www.globallookpress.com / M. Popow
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Политик на прошлой неделе получил три ранения — в живот, грудь и конечности.
Клиническое состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо улучшается. Об этом говорится в документе дирекции больницы имени Рузвельта в городе Банска-Бистрица, опубликованном на странице в соцсети медучреждения по итогам консилиума.
«После состоявшегося сегодня консилиума [можем сообщить], что пациент находится в стабильном состоянии. Его клиническое состояние улучшается, он беседует [с врачами], показатели, свидетельствующие о воспалительных [процессах] постепенно снижаются», — указывается в нем.
Покушение на Фицо было совершено 16 мая. Политик получил три ранения — в живот, грудь и конечности. С места происшествия его экстренно доставили в больницу на вертолете. После операции, которая длилась пять часов, Фицо ввели в искусственную кому.
Стрелявшего в премьера мужчину — Юрая Цинтулу — задержали на месте покушения. Он заявил, что пошел на преступление из-за «несогласия с политикой правительства страны».
Сейчас Цинтула арестован, ему предъявлено обвинение в попытке умышленного убийства и грозит от 25 лет лишения свободы до пожизненного заключения.
Ранее 5-tv.ru писал, что МВД Словакии проверяет новую версию о покушении на Фицо. Следователи заметили изменения в соцсетях политического активиста, которые не могли сделать ни он, ни его жена.
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