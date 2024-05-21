«В сознании и общается»: последние данные о состоянии премьера Словакии после покушения

Врачи продолжают проводить обследования пациенту.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после покушения находится в сознании и общается с окружением. Об этом сообщила администрация больницы имени Рузвельта в городе Банска-Бистрица на странице в соцсети.

Отмечается, что утром состоялся медицинский консилиум, в ходе которого была сделана комьютерная томография брюшной полости.

«Одновременно проводятся другие действия, направленные на улучшение состояния его здоровья. Пациент пребывает в сознании и общается [со своим окружением]», — говорится в сообщении.

Покушение на Фицо было совершено 16 мая. Политик получил три ранения — в живот, грудь и конечности. С места происшествия его экстренно доставили в больницу на вертолете. После операции, которая длилась пять часов, Фицо ввели в искусственную кому.

Стрелявшего в премьера мужчину — Юрая Цинтулу — задержали на месте покушения. Он заявил, что пошел на преступление из-за «несогласия с политикой правительства страны».

Сейчас Цинтула арестован, ему предъявлено обвинение в попытке умышленного убийства и грозит от 25 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Ранее 5-tv.ru писал, что врачи рассказали об улучшении состоянии Фицо после покушения.