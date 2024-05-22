Появились новые детали расследования смерти актера из «Друзей» Мэттью Перри

Знаменитого голливудского артиста не стало в октябре 2023-го, ему было 54 года.

Полиция начала выяснять, где актер Мэттью Перри раздобыл наркотик, который его убил. Об этом сообщила газета Los Angeles Times со ссылкой на представителей полиции.

«Смерть Мэттью Перри от острого действия рецептурного наркосодержащего препарата кетамина стала предметом уголовного расследования, и власти выясняют, где актер получил его», — заявили полицейские.

При этом в конце прошлого года медицинская экспертиза показала, что основными факторами, приведшими к смерти знаменитости, стали «утопление, ишемическая болезнь сердца и наличие в организме бупренорфина».

Мэттью Перри скончался 28 октября прошлого года. Экспертиза показала, что в организме актера было столько кетамина, сколько бывает у пациента больницы под общим наркозом.

Известно, что на протяжении многих лет артист боролся с пагубными привычками. В мемуарах Перри рассуждал о природе своей зависимости и пути к трезвости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актриса Кортни Кокс до сих пор ощущает присутствие покойного Мэттью Перри.