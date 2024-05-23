Китай начал двухдневные военные учения вокруг острова Тайвань

Народно-освободительная армия Китая приступила к проведению учений в зоне вокруг острова Тайвань. Об этом сообщили в пресс-службе НОАК.

«Восточная зона боевого командования 23 мая проводит совместные военные учения в Тайваньском поливе, к северу, югу и востоку от острова Тайвань, а также вокруг островов Цзиньмэнь, Мацзу, Уцю и Дунъинь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что маневры будут длиться два дня, в них принимают участие сухопутные, военно-морские, военно-воздушные и ракетные силы. Это, как подчеркивается, станет «серьезным предупреждением» для сепаратистов.

Оборонное ведомство Тайваня назвало учения НОАК провокацией. Для реагирования островом направлены военно-морские, военно-воздушные и сухопутные войска.

Ранее 5-tv.ru писал, что Китай перестал говорить о мирном воссоединении с Тайванем.