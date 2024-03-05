«Не будет другого выбора»: Китай перестал говорить о мирном воссоединении с Тайванем

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 52 0

Reuters: в Китае опустили формулировку о мирном воссоединении с Тайванем

«Не будет другого выбора»: Китай перестал говорить о мирном воссоединении с Тайванем

Фото: ZUMA Press Wire / ТАСС

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Тема:
Тайвань

Мировое сообщество обратило на это внимание после выступления премьер-министра на Всекитайском совете народных представителей.

Премьер-министр Китая Ли Цян опустил формулировку «мирное воссоединение», говоря об отношениях КНР с Тайванем. Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.

Речь идет о выступлении Ли Цяна на Всекитайском совете народных представителей. Авторы материала считают данный факт «ужесточением риторики» китайских властей в отношении острова.

«Китай также официально принял более жесткую формулировку в отношении Тайваня, опубликовав бюджетные данные, опустив упоминание о „мирном воссоединении“ в правительственном докладе, представленном премьер-министром Ли Цяном», — говорится в материале.

По мнению научного сотрудника Школы международных исследований Раджаратнам в Сингапуре Ли Минцзяна, у Китая действительно могут быть планы относительно «насильственного» воссоединения с островом.

«Китай показывает, что в ближайшее десятилетие он хочет нарастить свою армию до такой степени, что он будет готов выиграть войну, если у него не будет другого выбора, кроме как вести ее», — уверен Минцзян.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Китай обвинили в игнорировании украинских дипломатов.

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