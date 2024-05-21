Решение продлить арест предполагаемым исполнителям теракта в «Крокусе» вступило в силу

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 17 0

Обвиняемые в теракте в «Крокусе» не стали обжаловать продление срока ареста

Решение продлить арест предполагаемым исполнителям теракта в «Крокусе» вступило в силу

Фото: www.globallookpress.com / Aleksey Smyshlyaev

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Они будут находиться под стражей как минимум до 22 августа.

Четверо предполагаемых исполнителей теракта в «Крокусе» не стали обжаловать постановления о продлении ареста до 22 августа. Об этом свидетельствуют данные картотеки столичных судов общей юрисдикции.

Отмечается, что в силу вступили постановления о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Далерджона Мирзоева*, Муродали Рачабализоды*, Мухаммадсобира Файзова* и Шамсидина Фаридуни*.

Ранее 5-tv.ru писал, что фигурант дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Назримад Лутфуллои*, будучи приверженцем радикального ислама, хотел уехать в Сирию и противодействовать там войскам России. 

* — внесены в список террористов и экстремистов в России.

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Стрельба в Крокус Сити Холл
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