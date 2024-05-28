«Самый провоенный политик»: в Венгрии обвинили главу МИД Литвы в агрессии

Будапешт, как и прежде, выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине. В отличие от других европейских стран.

Главу литовского МИД раскритиковал его венгерский коллега Петер Сийярто. Он назвал Габриелюса Ландсбергиса крайне провоенным политиком с весьма агрессивным стилем общения.

«Литовский коллега — это провоенный политик. На мой взгляд, один из самых провоенных политиков среди глав МИД стран ЕС», — подчеркнул Сийярто.

Петер Сийярто добавил, что недавно у него с Ландсбергисом была серьезная дискуссия. Так вот в ней венгерский министр пытался всеми силами показать, что как бы на него не давили, он остается на стороне мира. По его словам, венгерская сторона против любых мер, которые могут привести к эскалации.

Сийярто также призвал литовских избирателей на выборах в Европарламент голосовать за тех кандидатов, чья повестка нацелена на мирное урегулирование конфликта на Украине.

Так венгерский дипломат отреагировал на призыв Ландсбергиса к Евросоюзу обратить внимание на Будапешт, который блокирует до 40% решений объединения по Украине. В частности, Венгрия наложила вето на резолюцию Зеленского.