Террористы из «Крокуса» не смогут выплатить компенсации пострадавшим

ОНК: напавшие на «Крокус» не выплатят компенсации даже при пожизненном сроке
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
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Осужденным положена зарплата не ниже МРОТ, но впоследствии из этой суммы вычитываются деньги.
Обвиняемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» не смогут выплатить компенсации пострадавшим даже при пожизненном сроке. Об этом заявил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Александр Мальцев в беседе с РИА Новости.
Он отметил, что трудовая деятельность является обязательной в любом исправительном учреждении в России. В каждом из них свое производство, но наиболее популярны швейные цеха, производство мебели и металлообработка.
«В действительности имеют работу лишь треть таких граждан. Это связано и с необходимостью соблюдения режима, и с нехваткой кадров в исправительном учреждении, и с необходимостью обучения осужденных, а также в целом с наличием заказов», — объяснил Мальцев.
Согласно законодательству, зарплата осужденного не должна быть ниже МРОТ, ее размер зависит от выработки нормы — квалификации, возможностей, наличия заказов. К тому же из этой суммы впоследствии вычитываются деньги на содержание работника в исправительном учреждение, а еще подоходный налог.
«Остальные оставшиеся деньги могут быть взысканы в счет компенсации пострадавшим, но „на выходе“ это получается скромная сумма», — отметил Мальцев.
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта перед началом концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.
По последним данным, число погибших достигло 144 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших составило 551.
Ранее 5-tv.ru сообщал со ссылкой на главу ФСБ РФ Александра Бортникова, что по делу о теракте в «Крокусе» задержаны более 20 человек. В это число входят исполнители и пособники. По словам Бортникова, все причастные к совершению этого чудовищного преступления будут наказаны.
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