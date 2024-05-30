Террористы из «Крокуса» не смогут выплатить компенсации пострадавшим

Осужденным положена зарплата не ниже МРОТ, но впоследствии из этой суммы вычитываются деньги.

Обвиняемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» не смогут выплатить компенсации пострадавшим даже при пожизненном сроке. Об этом заявил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Александр Мальцев в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что трудовая деятельность является обязательной в любом исправительном учреждении в России. В каждом из них свое производство, но наиболее популярны швейные цеха, производство мебели и металлообработка.

«В действительности имеют работу лишь треть таких граждан. Это связано и с необходимостью соблюдения режима, и с нехваткой кадров в исправительном учреждении, и с необходимостью обучения осужденных, а также в целом с наличием заказов», — объяснил Мальцев.

Согласно законодательству, зарплата осужденного не должна быть ниже МРОТ, ее размер зависит от выработки нормы — квалификации, возможностей, наличия заказов. К тому же из этой суммы впоследствии вычитываются деньги на содержание работника в исправительном учреждение, а еще подоходный налог.

«Остальные оставшиеся деньги могут быть взысканы в счет компенсации пострадавшим, но „на выходе“ это получается скромная сумма», — отметил Мальцев.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта перед началом концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По последним данным, число погибших достигло 144 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших составило 551.

Ранее 5-tv.ru сообщал со ссылкой на главу ФСБ РФ Александра Бортникова, что по делу о теракте в «Крокусе» задержаны более 20 человек. В это число входят исполнители и пособники. По словам Бортникова, все причастные к совершению этого чудовищного преступления будут наказаны.